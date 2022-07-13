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三接沉箱遭碰撞外層剝落 中油：送鑑後品質無虞已補強

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

台灣中油今年2月發現三接工程已置放於海裡的沉箱混凝土剝落情事，第一時間即調查發現係施工期間遭碰撞或輾壓等外力影響所致，目前已完成183個沉箱中，有16個表面的混凝土剝落，其中11個出現鋼筋裸露的狀況。台灣中油表示，經送驗鑑定後，工程品質無虞，目前已著手進行補強。

中油指出，一般工程若出現表面混凝土剝落，只要灌漿填補即可，但為求審慎，已協調第三公正單位台灣省水利技師公會對沈箱混凝土強度進行鑑定，並依其專業建議決定補強或重做，目前已就鋼筋裸露較嚴重的沈箱進行混凝土鑽心取樣檢驗抗壓強度均大於規範值，工程品質無虞。

目前已完成5個沈箱的修復工作，修復方式皆依工程會規定，在新舊介面塗布黏著劑，並以第三公正單位認可的高強度樹脂灌漿填補，或依原配比之混凝土材料填補。」三接工程好不容易經過公投檢驗才能繼續興建，絕不容許工程品質打折扣。

由於三接的碼頭與堤防目前已完成183個沉箱之施工，完工時皆有監造單位查驗品質符合規定，沒有出現混凝土剝落的現象。

沉箱製作由泛亞工程、皇昌營造與Dredging International NV共同承攬，在台北港以滑模工法製作，台灣中油清查後發現，導致沉箱外表部份混凝土剝落的原因，皆為拖航或暫置期間遭外力碰撞所致。

為防範未來施工期間再次發生沉箱表面混凝土遭外力碰撞剝落情事，台灣中油已決定加大暫置沉箱彼此的間距、鋪設碰墊等緩衝材，同時於重型機械在沉箱上方行走時，鋪設鋼板防止輾壓；此外，還將著手訂定未來營運期間對於沉箱堤防及碼頭的防外力碰撞及定期檢查制度。

台灣中油表示，將在過程中累積經驗不斷精進，三接工程好不容易經過公投檢驗才能繼續興建，絕不容許其工程品質有一絲一毫的折扣。

中油 碼頭 公投

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