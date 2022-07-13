2022精緻客家大戲「海東奇逢」 30日起全台8場巡演

暑假來臨疫情紓緩，客家委員會2022精緻客家大戲特別準備適合親子共賞的海洋客家奇幻戲曲《海東奇逢》，將於7月30日在新竹縣政府文化局演藝廳隆重登場。今年由榮興客家採茶劇團擔綱演出，後續將至新北、桃園、苗栗、台中、嘉義、屏東及台東縣市巡演，邀請戲迷共度一趟奇幻戲劇冒險之旅。

《海東奇逢》敘述浪漫、勇敢的女祭司在仙島海邊石塭旁翩翩起舞，遭到海洋龍宮的「老蔘仙」和蝦兵蟹企圖捉弄，與漁夫、漁婆、三位渡海而來神祕客互動的奇幻故事。

此劇是客家委員會108-109年傳統戲曲劇本徵選的首獎作品，由劇作家林曉英教授撰寫，融入歕嘟（吹海螺）螺號聲響和石塭（石滬）地景設定，透過虛擬寓言，隱喻客家族群共融、從海洋走向世界。客委會主委楊長鎮表示，欣見榮興客家採茶劇團與林曉英合作，以傳統戲曲的唱、念、做、打基本功為基底，加入了現代科技及機械設施搭配演員的表演，輕快趣味節奏曲風貫穿全劇，非常適合親子共賞，賦予傳統戲曲當代創作新意，並展開未來傳統戲曲的無限可能。

榮興客家採茶劇團於2014-2021年每年皆入圍「傳藝金曲獎」，更連續7年榮獲「傳藝金曲獎」10座獎項。劇團藝術總監鄭榮興表示，《海東奇逢》音樂設計亦趨於奇幻風格，嘗試在客家戲曲音樂中結合流行音樂，透過風鈴來展現海洋的多樣性，並且運用山歌與平板系列的唱腔變化，貼近海客文化平凡卻又非凡的氣息。

另外在服裝上，亦聘請名師全新製作，尤其海洋龍宮水族魚群們，以童話色系呈現豐富的海洋生態，讓觀眾在欣賞劇作故事的同時，感受族群相知共融的歡愉氛圍。

本劇由吳代真及劉姿吟分飾姊妹；胡毓昇飾演海龍宮「老蔘仙」，「2020傳藝金曲獎-最佳個人表演新秀獎」蘇國慶、「2018年傳藝金曲獎-最佳表演新秀獎入圍」陳思朋及劇團超過50位演員共同演出，精采可期。

《海東奇逢》8場巡演的索票及售票資訊，請至客家委員會網站查詢，並請民眾遵守中央及地方政府防疫規定，全程配戴口罩。