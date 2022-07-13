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秀育企業斥資11億回鄉建廠 王惠美：彰化已有800億回流
以塑膠模具開發起家的秀育企業響應政府政策鮭魚返鄉、回台投資，根留彰化秀水建廠，廠房總土地面積約3000坪，預計分二期建廠約5300坪，彰化縣長王惠美表示，秀育企業公司呼應中央的投資台灣三大方案，斥資11億元興建廠房，包括其他產業，目前已有800億資金回流至彰化縣。
秀育企業今天舉辦擴廠動土典禮，王惠美表示，秀育企業不論是社區、宮廟、教育都非常關心，出錢又出力，公司1978年成立至今，從一開始製作的錄音帶卡匣、鍵盤之後切入汽車代工及ＡＲ、ＶＲ領域，自傳產轉型至高科技後，又回到彰化在地設廠，吸引更多高科技人才到彰化，創造更多就業機會，為家鄉留住更多優秀人才。
秀育企業董事長梁徽彬表示，秀育原為彰化縣秀水鄉傳統小型模具加工廠起家，由四兄弟一起經營至今，取名為秀育，是因4兄弟都是彰化秀水所孕育，感謝秀水培育之恩。
他也說，彰化縣是農業大縣，希望將家鄉彰化的經濟作大，因此又從中國東莞鮭魚返鄉投資新建廠房，今天是第一期蓋廠計畫動土，將具高科技的研發技術於彰化落地生根，留住地方人才，將企業做大之後，在彰化繳稅才會多，讓彰化縣有充裕的稅收可以建設地方。
秀育企業最早累積40年的塑膠射出成品生產經驗，再自行設計生產外觀新穎、功能完善的各類電腦周邊及電子產品。目前主要產品為電腦鍵盤、USB網路攝影機、行車紀錄器、打獵機、投影機、遊戲手柄、汽車電子、車內多媒體影音系統、智慧後視鏡、抬頭顯示器、iPhone Car Box、嬰幼兒網路監控攝影機等電腦電子周邊產品。
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