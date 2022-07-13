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女裝品牌iROO公益月開跑 規劃三波活動邀請民眾響應

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
女裝品牌iROO公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動開跑，規劃三波公益活動邀請民眾響應，目前已經邁入第二波。iROO／提供
女裝品牌iROO公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動開跑，規劃三波公益活動邀請民眾響應，目前已經邁入第二波。iROO／提供

女裝品牌iROO公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動開跑，規劃三波公益活動邀請民眾響應，目前已經邁入第二波，即日起至7月25日舉辦「仲夏天使心 謝謝有妳」，感謝會員支持，舉辦會員3件1價活動（僅限門市與百貨），第三波於7月26日至28日，全台門市封館三天舉辦「醫護專屬日」將邀請兩萬名醫護白衣天使，免費挑選3件衣服，iROO用美麗謝謝她們。

當愛成為一種日常，這一份溫暖將得以延續，iROO舉辦的「仲夏天使心 謝謝有妳」於7月開始一系列的暖心公益活動，10日至11日與財團法人天使心家族社會福利基金會合作，全台20家門市封館，服務2,000個愛奇兒家庭，讓愛奇兒家庭免費挑選3件衣服，活動現場充滿愛奇兒與照顧者們溫暖的互動，深深觸動在場工作人員的心。

「仲夏天使心 謝謝有妳」陪伴愛奇兒天使及感謝醫護白衣天使，將「愛」回饋給辛苦的醫護人員。特別拍製一支貼近真實現況的公益影片，邀請第一線的醫護現身說法，包括台北醫學大學附設醫院重症科的王安怡醫師、台北醫學大學附設醫院專責病房許繡分護理長、聖保祿醫院婦產科張翠吟護理師，透過對三位女性的訪談及溫馨的對話，帶出勇敢與堅持的女性價值，看見由內而外的美麗，期待一起感謝醫護人員長久的守護。

同時希望藉由社群與網路的力量，讓民眾表達心中的感謝之情，於iROO Facebook粉絲專頁舉辦「全民共聲」活動「一張照片 一句話 謝謝有妳」，許多人寫下感動:「謝謝妳在危急的時候，成為最安定的後盾；謝謝妳在脆弱的時刻，給予撫慰及關懷。」從感謝的初心，延續到謝謝身旁想感謝的人，傳遞溫暖正能量，更邀請名人朋友齊聲應援，iROO創造了一個平台，凝聚這些由心而發的美麗。

iROO特別感謝會員的支持陪伴，促使iROO能集結各方力量還之於社會。延續去年秋冬感恩回饋，即日起至7月25日，以春夏3件1價回饋會員，會員攜手挺醫護，促使iROO心中的醫護節有極大的串連、聲援與迴響。

「iROO心中的醫護節」今年邁入第三年，全台iROO門市也將於7月26至28日封館3天，向敬愛的醫護人員兌現「520美麗約定」，將有2萬名醫護人員進入門市免費挑選3件衣服，而這也是歷年來規模最大的一次醫護節獻禮。

醫護人員 天使 護理師

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