老闆該知道的事...「誰來決策？」高階主管別礙事 基層需要自主權

我們首先檢視誰該做出決定，也就是應該由哪個層級來進行決策。普林納表示，決策應該盡可能由較低階的層級人員來負責，而非高階主管。為什麼？因為基層員工往往更擁有做決策時所需的足夠資訊或最佳資訊。但對於像百思買這樣的大型零售商而言，下放決策權並不容易。公司是由銷售、行銷和通路等部門組成，決策一般會由這些部門的共同上級主管負責。

不過，我們還是有機會改變。例如，分店經理以往使用總公司發展的銷售腳本來訓練藍衫店員，提供他們與顧客對話時的參考。但他們很快就發現，如果要店員真心和顧客互動，就必須被賦予做自己的自由，以及依照情況自行做決定的權限。一旦我們確立「以科技豐富顧客生活」的企業宗旨，要真心做到這一點，我們的員工所需要的就是自主權。

更明確的說，總公司該提供的是我們「為什麼」要堅持這樣的理想與宗旨，而非「如何」遵照固定的銷售腳本。而這樣的模式，唯有在第十章提到的充滿信任和尊重的環境中，才有可能真正實現。

亞馬遜的「不同意，但執行」（disagree and commit）準則，正是這種決策方式的典範。貝佐斯在一封給股東的信中，說明公司為什麼應該將每一天都當作第一天，他提到自己並不看好亞馬遜工作室（Amazon Studios）原創產品的提案，但他的團隊看法正好相反，但是他仍全力支持這項計畫上路。

「請注意，別幫這個案例畫錯重點。」他解釋道：「我不是在心裡對自己說：『唉，這些人誤判又失焦，但這不值得我花時間去處理。』而是面對嚴重意見分歧時，我選擇坦誠的表達個人觀點，讓團隊有機會去思考和權衡，然後我會迅速、真心的允諾他們放手去做。」

練習如何做決定

除了誰該做決定以外，普林納還要我們練習如何做決定。在他的協助下，我們學會運用所謂的RASCI模型（見第三章），這五個字母分別代表「負責」、「當責」、「支援」、「諮詢」和「告知」。我們檢視許多決策，並討論該如何分門別類、由誰負責。

最後，我分配到幾個由我當責、並提供支持的決策；另外，還有很多決策只需要找我諮詢，或僅僅被告知。到最後，我只負責四項決策：公司整體策略；重大投資決定，尤其是合併和收購；誰在管理團隊；以及為公司價值定調。當然，公司有許多重要決策還是會徵求我的意見，聽取我對於品牌和資本結構等方面的看法，但最後，還是由行銷總監和財務長來做這些決定。許多時候我只需要被告知，就像「家中顧問」測試結果發表一樣。除了在系統中注入更多自主性，我們的新操作方式也特別避免讓決策陷入癱瘓的相反陷阱，以免造成「人人有意見、沒人做決定」的局面。

我們進入更分權的模式，這非常適合我們的成長策略，但和「重建藍衫」重整模式相比，這是一個很大的轉變，畢竟之前我為了穩住百思買這條船，必須主導許多決策。舊習需要破除，必須做出調整。如第十章所言，透過增進對彼此的了解，為這項轉變帶來極大的幫助。正因我們信任彼此能做出最佳決定，我們同時也準備好視需要提供協助，或給予真誠意見。

我記得當團隊剛開始接受普林納的指導時，每到任何話題需要下結論時，每個人都會轉頭看著我。「別看我喔！」我總是笑著這樣說。最後，我們轉變為更分權的決策方式，大幅釐清、加速並改善公司營運。

這讓我想到我擔任電資系統法國分公司總裁時的經驗。我從Nike執行長那邊拿了一疊寫著「Just Do It!」貼紙，每當有人提出構想，我就給他一張。我希望每個人都可以照自己的想法去做、去嘗試。我也希望他們知道，他們可以勇敢犯錯，即使新構想最後行不通，也能從中獲得學習，並設法加以改進。

創造參與式流程

我還在麥肯錫公司當顧問時，曾到法國中部一個小鎮上工作，客戶是一家專門製造飛彈電池的工廠，他們希望能提升營運績效。當時，我們進行為期約八週的四步驟改善流程。

第一步、是訂出基準線和改進目標。這個目標必須夠遠大，以免過程中因微小的調整而被迫徹底重新思考。 第二步、讓所有人一同參與發想改進之道。最佳構想往往來自第一線員工，因為他們不僅知道哪些流程有問題，而且早已知道該如何改善。 第三步、把改進的構想分為三類：「可行」（絕佳構想）、「不可行」（太昂貴和或太冒險），和「也許可行」（有潛力）。 第四步、針對「可行」和「也許可行」的構想，訂出後續行動。

基層比主管更接地氣，也更能傾聽客戶的需求。圖片來源/ingimage

高階主管的角色是「盡量別礙事」，只要負責主持和運作討論流程，讓工廠員工和他們的直屬主管來提構想。

當時我還是個傾向命令與控制模式的年輕顧問，卻沒預料到最終得到的結果，真是讓我印象深刻：工廠員工發想出各式各樣具體有效的構想，遠遠超出總部人員的想像。雖然這樣的運作方式在麥肯錫並不被特別看好，但最後卻成為一段很有啟發性的經驗，帶給我永生難忘的重要一課。

或許也可以說我很幸運吧，像這樣邀請所有員工提供意見，由我做起來比別人更容易一些，因為每次我剛上任某個職位時，其實都是個對該公司所在產業一無所知的門外漢。因此就許多方面而言，其實我也別無選擇，只能充分的信任別人、授權別人。 《企業初心：未來企業的新領導準則》。圖/天下文化提供

我這「外來者」身分是很好的預防針，讓我遠離由上而下管理、命令式策略的誘惑。我剛進卡爾森嘉信力旅遊時，公司需要在下一次董事會議上提出成長計畫。這是我繼電資系統法國分公司和威望迪遊戲後，第三度接下執行長的棒子，這時我已經知道「我的職責不是提供所有問題的答案」。老實說，即使我想，我也做不到，畢竟我和旅遊業唯一相關的經驗，就是我曾經旅遊。我的職責是創造並推動流程，讓那些比我更懂產業的人去找出答案。

(本文摘錄自《企業初心：未來企業的新領導準則》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)