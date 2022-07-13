房市黑馬！4區新面孔房地合一稅收破億元 跌破專家眼鏡

房仲業者據財政部資料，統計今年上半年，全台房地合一稅收達174.12億元，年增89.1％，續創新高，六都中，以台中市稅收達35.46億元奪冠，成長最多的則為新北市，共24.69億元、年增120％。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，去年7月房地合一2.0上路，持有一年以上，五年內出售的稅率大幅拉高，壓縮投資盤的操作空間，不過房地合一稅收豐厚，也意味著短期持有屋主仍有獲利空間，惟央行啟動升息，買方資金成本拉高，因此下半年交易表現未必能延續高檔。

諸多縣市上半年房地合一寫下同期新高，六都中納稅王仍然是台中市，上半年35.46億，六都稅收成長最多者為新北市，上半年稅收24.69億元、年增120.0%，台南市也有100.3%成長，其上半年稅收17.98億元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，六都為不動產市場交易主力，資金潮及置產型買盤讓六都房市價量齊揚，高端買方手握大筆資金挹注市場，各都新建案價格向上堆疊，帶動房價走升，新北市雖也是高價區，不過房價相對台北市親民，近幾年重劃區、新市鎮推案量不小，吸引資金充裕買方入手，而台南市過去房價基期低，這幾年受惠科技園區議題價格翻漲，因此房地合一稅收也大幅躍進。

值得注意的是，六都以外縣市，今年上半年房地合一稅破億者除了老面孔新竹縣市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及嘉義市外，增加了苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣，共4個縣市，其中苗栗縣去年上半年稅收6千多萬，今年一舉狂增282.5%，達到2.34億元。

郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，顯示今年上半年價格持續上漲，由於不動產交易的主力都會區價格已走高，買盤外溢至其他區域，出現許多房市黑馬，加上疫情揚起國旅、休閒宅風潮，讓觀光勝地也入榜。