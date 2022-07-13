三接沉箱混凝土遭外力碰撞剝落 中油:送鑑定強度合規

藻礁聯盟今（13）日聲明提到中油今年二月發現三接工程已置放於海裡的沉箱混凝土剝落事件，中油回應，第一時間即調查發現是施工期間遭碰撞或輾壓等外力影響所致，目前已完成183個沉箱中，有16個表面的混凝土剝落，其中11個出現鋼筋裸露的狀況，為求謹慎，令進行檢驗抗壓強度，均大於規範值。

中油表示，三接的碼頭與堤防沉箱製作由泛亞工程、皇昌營造與Dredging International NV共同承攬，在台北港以滑模工法製作，目前已完成183個沉箱，完工時皆有監造單位查驗品質符合規定，沒有出現混凝土剝落的現象，但因沉箱完成後存放於台北港，之後依工程進度才拖航至觀塘工業區施工，經清查，導致沉箱外表部份混凝土剝落的原因，皆為拖航或暫置期間遭外力碰撞所致，包括：沉箱間彼此碰撞、工作船碰撞、沉箱上方遭重型施工機具輾壓等，目前已完成的183個沉箱，有16個出現表面混凝土剝落，其中11個出現鋼筋裸露的狀況。

中油指出，一般工程若出現表面混凝土剝落，只要灌漿填補即可，但為求審慎，已協調第三公正單位水利技師公會對沈箱混凝土強度進行鑑定，並依其專業建議決定補強或重做，目前已就鋼筋裸露較嚴重的沈箱進行混凝土鑽心取樣檢驗抗壓強度均大於規範值280kgf/cm2，工程品質無虞。已完成5個沈箱的修復工作，修復方式皆依工程會規定，在新舊介面塗布黏著劑，並以第三公正單位認可的高強度樹脂灌漿填補，或依原配比的混凝土材料填補，補強後仍將再邀水利技師公會進一步檢視。

為防範未來施工期間再發生沉箱表面混凝土遭外力碰撞剝落，中油已決定加大暫置沉箱彼此的間距、鋪設碰墊等緩衝材，同時於重型機械在沉箱上方行走時，鋪設鋼板防止輾壓；除此之外，也將著手訂定未來營運期間對於沉箱堤防及碼頭的防外力碰撞及定期檢查制度，絕不容許其工程品質有一絲一毫的折扣。