靠10美元橫越非洲獲天啟 Netflix創辦人如何度過低谷？

串流影音平台Netflix被稱為娛樂產業的創新顛覆者，尤其在過去兩年多，越來越多因為疫情而不願進電影院的消費者，逐漸轉往線上影音，改變了百年以來消費者的娛樂消費習慣，讓不少人週末的約會從「一起去看電影吧！」變成「來我家看Netflix吧！」。

Netflix創辦人暨執行長瑞德．哈斯廷斯（Reed Hastings）橫跨矽谷科技圈及洛杉磯娛樂產業，他以科技公司創業家的思維預判娛樂產業的未來發展，幾次推動娛樂行業的變革；他不畏風險且直面風險的個性、高度透明又強調自由與責任並重的管理風格，帶領Netflix走過多次低谷。

Netflix自1997年成立以來，數度推出破壞性創新的商業模式。Netflix先從DVD宅配訂閱租賃改變了消費者去DVD實體店的習慣，然後將內容轉移至線上平台，然後又從與製片公司合作轉為成立自製內容部門，並在2013年以美劇《紙牌屋》在以好萊塢主導的影視產業中站穩腳跟，後續在全球多個市場製作大量的電影、電視作品更獲的奧斯卡金像獎、金球獎、艾美獎的肯定，讓越來越多的消費者習慣從線上影音平台觀賞影視內容，帶動了行業的蓬勃發展，讓蘋果、迪士尼、HBO等手握眾多人氣內容版權的業者競相加入戰局。

哈斯廷斯出身環境優渥的家庭，大學期間，他參與了海軍陸戰隊的軍官培訓，但最終他並沒有加入海軍陸戰隊，而是在畢業後選擇加入美國政府主導的志願者獨立機構和平隊（Peace Corps），前往近年改名為史瓦帝尼（Kingdom of Eswatini）的非洲國家，在一所約有800人的農村學校擔任高中數學老師約2年。

哈斯廷斯認為自己的創業精神是在和平隊這段時間建立，因為當時必須在資源不多的狀況下完成任務，他曾說「如果你曾在手中僅有10元的狀況下，以搭便車的方式橫跨非洲，就不會畏懼任何挑戰了」。

在成立Netflix之前，哈斯廷斯已有成功創立軟體公司Pure Software的經驗。隨著Pure Software在1995年上市並在隔年出售給Rational Software，年僅36碎的哈斯廷斯此時已收穫大筆財富，但在公司逐漸壯大的過程中，哈斯廷斯卻深感組織越大越可能走向官僚化的管理，導致企業失去創新與競爭的能力。

因此哈斯廷斯創立Netflix之後，以「娛樂這個世界」（entertain the world）為企業宗旨，強調「以Netflix的最佳利益行事」為公司行事的最高指導原則，強調自由與責任並重，重視人才大於過程，重視創新高過效率，創造《零規則》的管理風格。

在2011年哈斯廷斯表示串流影音是Netflix日後發展重心，並將DVD租賃業務分割出來另外成立子公司，造成Netflix不僅流失約80萬客戶，股價更暴跌近80%。當時正值網路應用服務爆發之際，哈斯廷斯強調發展串流媒體是Netflix的長期發展願景，並對與市場溝通失敗造成投資人失去信心擔起責任，並承諾會解決所有問題。

哈斯廷斯在2016年曾表示，「過去屢屢看到強大的老牌企業領導者，雖然擁有備受稱讚的商業頭腦，但卻無法適應市場中新的變化或競爭現實而跌下神壇」。今年以來Netflix的股價已下跌70%，第一季財報更顯示訂閱用戶正持續流失，Netflix更預測在第二季還會失去200萬用戶，日前哈斯廷斯更宣布將透過裁員、業務調整，強化競爭力。

此外，正當Netflix似乎在競爭激烈的串流影音市場中還拿不出勝出絕招之時，向來表示不喜歡廣告業務的哈斯廷斯卻說，「增加廣告業務後的Netflix對於可容忍廣告版位，並希望以更低價獲得Netflix服務的消費者來說仍是很有意義的」，不僅顯示哈斯廷斯的態度轉變，更能看出哈斯廷斯在原則之下順應市場改變，不堅持個人成見的高度商業格局。

哈斯廷斯今年在史丹佛畢業班的畢業演講中，希望畢業生能「以最好版本的自己，來改變世界」，而對擁有史丹佛電腦工程碩士學位的哈斯廷斯來說，迎難而上並持續改版升級，就是經營事業的不變法則。

資料來源：CNBC、businessinsider、hollywoodreporter、peacecorpsworldwide、forbes、HBR