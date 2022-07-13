音效師周震代言力推 勞動金像獎影片競賽首獎祭35萬

北市勞動局今日公布「第16屆勞動金像獎影片徵選競賽」徵件簡章，象徵「2022勞動影像嘉年華活動」正式開跑，勞動局長陳信瑜表示，此次邀請到聲音設計師周震為形象大使兼代言人，扣合「職人」主題，歡迎社會大眾及專業影像工作者踴躍投件。

陳信瑜表示，勞動金像獎影片徵選競賽自2007年開辦，為全國唯一鎖定勞動議題、已連續辦理長達16年的影片徵選競賽，歷年表揚的優質勞動影片超過200部，特邀曾以《灼人秘密》獲得金馬獎，人稱影視界「周師傅」的音效師周震代言，希望能透過周震的影響力，吸引更多優秀的勞動影像作品參賽。

「本屆勞動金像獎希望能徵得各種不同的作品，讓觀者對不同社會階層或國籍者多理解、多些同理心，讓大家的距離不要這麼遠！」周震表示，今年的主題「鋼澆鐵鑄、職人匠心」特別符合他長期關注「職人及勞動工作者」的理念，才會接下代言，他也盼望勞工權益推動的進程，能受到重視，政府能看到人民真實的感受，尤其是底層勞工的感受」。

陳信瑜指出，社會的基礎建設集結許多勞工的心血而成，沒有他們就沒有產業，是偉大的幕後英雄。就像影片拍攝，大眾常只聚焦在幕前的角色，然而影片要精采，後製也是觸動人心的關鍵，比如聲音的輔佐、精確的收音調音，細緻逼真的聲效，可營造氛圍及凝結情緒，大大提升觀影效果，請大家響應「聲音勞動職人」周震的號召，關注徵件訊息，拍攝自己或周遭的勞動者，幕前幕後最真實的工作樣態，讓勞動金像獎傳達各產業「勞動者的聲音」，以感受「勞動影像紀錄」渲染的能量。

陳信瑜說明，勞動金像獎獲獎影片，將結合勞工影展線上線下獻映，為了讓大眾看見近年產業勞工面對疫情的挑戰，本屆勞工影展主題訂為「疫起勞動」，特邀請陳璽文（Stefano）為影展策展顧問，盼透過他跨國合作的豐富經驗，提供觀眾更多國際勞動影像的觀點，以影像的力量，推動勞動教育，讓社會大眾藉由欣賞優秀影像作品的文化饗宴，認識台灣的勞動環境，並關心自身的勞動權益。

2022勞動金像獎影片徵選競賽徵件期限至8月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，凡2019年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。

簡章及報名表可至勞動局網站最新消息下載(https://reurl.cc/NAWK7n)，並請密切關注北市勞動局臉書或LINE官方帳號，以得知勞工影展片單及放映訊息，相關問題可洽詢承辦單位-台北市電影戲劇業職業工會（02-27888782），或可撥1999（外縣市請撥02-27208889）分機3357向北市勞動局勞動教育文化科洽詢。