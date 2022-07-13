快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

音效師周震代言力推 勞動金像獎影片競賽首獎祭35萬

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北市勞動局今日公布「第16屆勞動金像獎影片徵選競賽」徵件簡章，象徵「2022勞動影像嘉年華活動」正式開跑。圖/北市勞動局提供
北市勞動局今日公布「第16屆勞動金像獎影片徵選競賽」徵件簡章，象徵「2022勞動影像嘉年華活動」正式開跑。圖/北市勞動局提供

北市勞動局今日公布「第16屆勞動金像獎影片徵選競賽」徵件簡章，象徵「2022勞動影像嘉年華活動」正式開跑，勞動局長陳信瑜表示，此次邀請到聲音設計師周震為形象大使兼代言人，扣合「職人」主題，歡迎社會大眾及專業影像工作者踴躍投件。

陳信瑜表示，勞動金像獎影片徵選競賽自2007年開辦，為全國唯一鎖定勞動議題、已連續辦理長達16年的影片徵選競賽，歷年表揚的優質勞動影片超過200部，特邀曾以《灼人秘密》獲得金馬獎，人稱影視界「周師傅」的音效師周震代言，希望能透過周震的影響力，吸引更多優秀的勞動影像作品參賽。

「本屆勞動金像獎希望能徵得各種不同的作品，讓觀者對不同社會階層或國籍者多理解、多些同理心，讓大家的距離不要這麼遠！」周震表示，今年的主題「鋼澆鐵鑄、職人匠心」特別符合他長期關注「職人及勞動工作者」的理念，才會接下代言，他也盼望勞工權益推動的進程，能受到重視，政府能看到人民真實的感受，尤其是底層勞工的感受」。

陳信瑜指出，社會的基礎建設集結許多勞工的心血而成，沒有他們就沒有產業，是偉大的幕後英雄。就像影片拍攝，大眾常只聚焦在幕前的角色，然而影片要精采，後製也是觸動人心的關鍵，比如聲音的輔佐、精確的收音調音，細緻逼真的聲效，可營造氛圍及凝結情緒，大大提升觀影效果，請大家響應「聲音勞動職人」周震的號召，關注徵件訊息，拍攝自己或周遭的勞動者，幕前幕後最真實的工作樣態，讓勞動金像獎傳達各產業「勞動者的聲音」，以感受「勞動影像紀錄」渲染的能量。

陳信瑜說明，勞動金像獎獲獎影片，將結合勞工影展線上線下獻映，為了讓大眾看見近年產業勞工面對疫情的挑戰，本屆勞工影展主題訂為「疫起勞動」，特邀請陳璽文（Stefano）為影展策展顧問，盼透過他跨國合作的豐富經驗，提供觀眾更多國際勞動影像的觀點，以影像的力量，推動勞動教育，讓社會大眾藉由欣賞優秀影像作品的文化饗宴，認識台灣的勞動環境，並關心自身的勞動權益。

2022勞動金像獎影片徵選競賽徵件期限至8月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，凡2019年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。

簡章及報名表可至勞動局網站最新消息下載(https://reurl.cc/NAWK7n)，並請密切關注北市勞動局臉書或LINE官方帳號，以得知勞工影展片單及放映訊息，相關問題可洽詢承辦單位-台北市電影戲劇業職業工會（02-27888782），或可撥1999（外縣市請撥02-27208889）分機3357向北市勞動局勞動教育文化科洽詢。

金像獎 疫情

延伸閱讀

北市青年職涯政策成效不彰 遭批不檢討、選在8月畢業季退場

北市青年職涯護照放寬門檻 議員批勞動局長自打臉

偵查不公開拒絕索資 陳信瑜案調查小組氣炸「被架空」

檢分案調查陳信瑜疑洩資 柯文哲：交由法律處理

相關新聞

漲風襲捲全島 苗宜花投上半年房地合一稅全破億

依據財政部資料，今年上半年各縣市房地合一稅收大增，六都中以台中市稅收達35.46億元奪冠，不過，六都以外縣市表現驚奇，共...

專家批空總活化根本諷刺 若改這樣年輕人有希望

台北市副市長蔡炳坤中風意外，讓空總舊址開發案再成焦點。房市趨勢專家李同榮指出，台灣太多浮濫的文創基地開發案，空總舊址如果...

塭仔圳重劃第一條 新北三和路變身林蔭大道

新北市地政局表示，串連新北市新莊中環路、泰山新北大道的三和路，原本就是塭仔圳地區交通要道，但因僅有兩線車道路幅狹窄，每逢...

2位影視圈大亨因台開撕破臉 練台生：公司最辛苦時幫邱復生 現在反成最大苦主

繼6月下旬台開小股東質疑私募案程序有問題，按鈴控告董事長邱于芸等人背信後，台開大股東練台生近日也質疑定價偏低，風波不斷。

房市黑馬！4區新面孔房地合一稅收破億元 跌破專家眼鏡

房仲業者據財政部資料，統計今年上半年，全台房地合一稅收達174.12億元，年增89.1％，續創新高，六都中，以台中市稅收...

一表揭購屋負擔驚人增加！50歲大齡成買房主力

近年房價上揚，在個人所得未明顯成長下，民眾購屋年齡不斷向後遞延。根據財團法人金融聯徵中心資料，2013年Q1最大購屋主力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。