漲風襲捲全島 苗宜花投上半年房地合一稅全破億

依據財政部資料，今年上半年各縣市房地合一稅收大增，六都中以台中市稅收達35.46億元奪冠，不過，六都以外縣市表現驚奇，共有10個縣市上半年稅收破億元，破億縣市中有不少新面孔，包含苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，房地合一稅以不動產交易增值部分課稅，稅收大增，顯示今年房價持續上漲。由於都會區價格已走高，投資買氣外溢至六都以外區域，出現許多房市黑馬，不只蛋白區大漲，連蛋殼區也漲，漲風幾乎襲捲全島。

六都納稅王仍然是台中市，上半年35.46億，六都稅收成長最多者為新北市，上半年稅收24.69億元、年增120.0%，台南市也有100.3%成長，其上半年稅收17.98億元。

郎美囡分析，資金潮及置產型買盤讓六都房市價量齊揚，高端買方手握大筆資金挹注市場，各都新建案價格向上堆疊，帶動房價走升，新北市雖也是高價區，不過房價相對北市親民，近幾年重劃區、新市鎮推案量不小，吸引資金充裕買方入手。

台南市過去房價基期低，這幾年受惠科技園區議題價格翻漲，因此房地合一稅收也大幅躍進。

六都以外縣市，今年上半年房地合一稅收破億縣市，除了老面孔新竹縣市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及嘉義市以外，增加苗栗縣、南投縣、宜蘭縣，以及花蓮縣4個縣市，其中苗栗縣去年上半年稅收6千多萬，今年一舉狂增282.5%，達到2.34億元。

郎美囡分析，苗栗縣部分區域鄰近新竹科技園區，當竹科帶動新竹縣市價格大幅上漲，買方開始沿通勤便利地段找更低價的區域，苗栗縣因此受到帶動，成交價格拉升許多。

除苗栗外，花蓮縣也一樣從去年上半年6千多萬，今年增加88%，達到1.15億元。郎美囡表示，從破億縣市也可觀察出，資金潮帶動各區域不動產的效果驚人，尤其可吸引就業人口、區域發展可期的低價區，價格能有高度表現。