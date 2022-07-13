專家批空總活化根本諷刺 若改這樣年輕人有希望

台北市副市長蔡炳坤中風意外，讓空總舊址開發案再成焦點。房市趨勢專家李同榮指出，台灣太多浮濫的文創基地開發案，空總舊址如果開發成世界一流的社會住宅，創造成台北市的新地標，所有爭議就解決了。

他表示，空總舊址位在林蔭大道仁愛路，人車川流不息建國南路交界，對面是帝寶豪宅，7公頃土地十足是蛋黃中蛋黃。該土地根據公告現值為254億元，市值最少1到2千億元。這樣的絕無僅有的土地，早被各界視為空前絕後的寶地而虎視眈眈。

2010年郝龍斌市長選前曾喊出空總舊址蓋小帝寶社宅，但選後卻以社區住戶反對為由放棄主張。

2012年，空軍總司令部遷出後，空軍仁愛營區一度面臨土地開發的壓力。2015年2月，行政院院長毛治國宣布，空軍仁愛營區將全區保留，並由經濟部工業局接管，成立「空總創新基地」。

2017年6月，空軍仁愛營區部分園區移交文化部成立「臺灣當代文化實驗場」，推動文化實驗和社會創新，舉辦各式藝文交流和活動。

李同榮表示，當年很多人希望空總舊址能興建社會住宅，2012年他也提出台灣太多浮濫的文創基地開發案，主張空總舊址應開發成世界一流的「只租不售社會住宅」，創造成台北市的新地標，然而最後政府仍作為文創基地。

他說，過去產官學反對空總舊址開發社宅理由有三，包括浪費蛋黃中蛋黃的商業價值、文化紀念遺産應作為文創用途、鄰近居民反對。

只是為何蛋黃區不能蓋社宅？過去多處文創基地，美其名為藝術文創，最終仍淪為購物餐飲為主體的商業用途。若擔心居民反對，社宅政策永難實現，這個觀念不疏導，笑貧與仇富永遠成為社宅議題兩極化對立的主要障礙，難道年輕弱勢就被視為二等公民？

李同榮說，文化部規劃的「空總文化實驗場（C-Lab）」雖舉辦過多場活動，但使用率令人失望，在寸土寸金的台北市，如此「活化」土地資源更是一場諷刺。

而空總舊址開發執行在文化部，上級單位是國發會，土地變更權力則在台北市政府手上，中央與地方主張南轅北轍，難怪社宅政見連袂跳票，倒霉的就是無殼蝸牛與年輕人。

李同榮表示，空總舊址若興建世界一流只租不售社宅，有三大好處：

一、解決都會大片社宅用地取得不易問題：社會住宅政策無論是中央或北市幾乎跳票，主要原因就是大片土地取得不易，政府利用舊營區丶閒置校舍，可解決土地問題。

二、讓市民對社宅印象改觀：一般市民會反對社宅蓋在自己鄰地，主要是受過去數十年前的國宅詬病所影響，政府若能運用民間資源保障投報率，政府出地丶民間出錢，包租代管，嚴控品質，蓋出五星級飯店的出租小社宅，做出標竿，就能改變民眾對社宅觀感。

三、讓年輕人對未來充滿希望：政策打房不斷，但房價再低，年輕人仍買不起丶租不起，廣建社宅才是降低民怨最有效政策，空總舊址若開發為世界一流只租不售社宅，可讓年輕人對政府的政策充滿信心，對國家未來充滿希望，一定能獲得年輕選民的支持。