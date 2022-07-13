台灣最強專利、產品製造技術 台積、明門、捷安特到底強在哪？

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文／蔡瓅萱

在台灣，製造業一直都是不容小覷的傑出領域之一。除了擁有多項世界聞名的專業技術外，其產值也非常可觀，成為帶起台灣經濟的龍頭。在2021年，台灣製造業的產值為23.06兆元，年增率達到21.06%，疫情下仍創造出相當高的經濟價值。



在其中，台灣製造的許多產品，更是有「世界第一」的美譽。諸如科技業的各種電子元件、汽車、單車的零件等等，都大量出口至國外，具有相當高的市佔率。到底台灣的這些製造業大廠，都有什麼厲害的特點，能夠發展出這些優異的成果呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了有關「台灣專利製造技術」的近一年熱門關鍵字，帶你從這些關鍵字看台灣的製造業大品牌，都有什麼能夠立足國際的技術強項！

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台積電──世界第一的半導體製造

看到「科技」、「技術」、「半導體」這些關鍵字，大家第一個聯想到的一定就是半導體大廠台積電了。台積電不只在台灣赫赫有名，更是全球規模最大的半導體製造廠，用戶遍布世界各國。

台積電從創立以來就一直是積體電路製造的龍頭，所生產的晶片從被運用到各種電子設備、科技產品，其半導體製造技術可說是掌握著科技業的命脈，也讓台積電幾乎成為了科技的代名詞。

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明門實業──創新研發技術

身為嬰幼兒產品製造的領導大廠，「創新」、「專利」、「研發」等關鍵字貼切地點出了明門實業特色與強項。在產品設計方面，明門用卓越的創新技術和研發能力，打造出許多優質的商品，也屢屢獲得國際級設計獎項的肯定。

明門的研發團隊針對每一個新產品都會極力在設計上找尋創新的方法，也掌握了多項專利技術，造就和市面上其他產品完全不同的質感。除了創新外，也重視安全，從設計研發、採購原料、品質測試、產品量產到出廠，謹慎掌握所有細節，以高標準的要求形成高品質的產品。

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捷安特──智慧產線、系統管理

談及「智慧」、「生產」、「系統」等關鍵字，就不能不提到全球熱銷的台灣自行車品牌「捷安特」。發源於台中大甲的捷安特，從代工生產起家，並逐漸從高外銷量中發展自有品牌，成為今日知名的捷安特。

捷安特從2017年開始便投入了自動化生產線，透過電腦運算，達到人工生產無法做到的精準作業，智慧的自動化生產系統，讓捷安特解決了人力稀缺的問題，同時也能將更多人才投入研發，打造出更優質的產品。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月31日至2022年05月30日。