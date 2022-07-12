「光所指引」藝術策展7月16日起 在磐興娘家館登場

中部知名建商磐興建設，在台中市14期重劃區規劃的「娘家館」，訂本月16日邀請新加坡百大藝術家之一的游主業Benedict Yu，以「光所指引」為主題，與磐興家族住戶及民眾，歡度一個既精采豐富又具藝術深度的人文週末，緊接著舉行為期兩週的藝術策展活動。

游主業也是新加坡2050年未來都市夜景設計，今年代表LASALLE藝術學院與新加坡國藝會討論新加坡未來10年國家藝術規劃。他的作品和研究曾在倫敦、京都、東京、柏林、巴塞羅那、羅韋雷托、新加坡和台灣展出。

磐興建設曾替游主業舉辦過數場別緻的藝術創作活動，例如「與畫布共舞」、「大自然的藝術密碼」與「歸」等，讓住戶及民眾受益頗多。

磐興建設「娘家館」座落於梅川東路與崇德八路口，以「致贈一個精緻的禮物盒給這個都市」為設計概念，打造一座以人為主體的建築。

磐興建設總經理游金洲表示，娘家是嫁出去女兒的原生家庭，閩南話稱為「後頭厝」，它包含著親切、熟悉、幸福、記憶的味道，也是一種信任與親近的感覺。

「娘家館」成立的初心，起源於磐興建設致力追求體驗生活新感受與傳遞愛的文化為初衷，提供住戶一個「後頭厝」的幸福平台。在這裡，可以學習生活、人文、美學，甚至行有餘力、互相鼓勵，也可以和磐興一起從事社會公益的志業。

游金洲強調，生活、人文、美學、公益四大核心價值，是磐興「娘家館」幸福而誠摯的心意。懂得用心感受生活，自然而然就懂「愛」，就能關懷、關心與分享，這是「娘家館」的堅持夢想與喜樂。

在游金洲的眼裡，賣棟房子如同嫁出去的女兒一般。磐興建設更希望住戶如同女兒般，可以不時回來「後頭厝」，做個幸福的女兒賊，偷走「愛與幸福」這一味，並殷殷期勉用心感受生活，感動自己也感動他人。

有鑑於國內多數藝術家的創作空間是被埋沒的，游金洲透過自己公司娘家館的平台，來支持本土藝術家策展。

他更希望藝術家在創作條件改善後，也能和他一起去做公益，下鄉指導偏鄉國中、國小的學童美學教育。多年來，這些藝術家友人成立了「藝家人」團隊下鄉美學傳承，國小學校也成立「舞藝聯盟」來支持。

其中，出身台灣的當代年輕藝術家游主業，也是磐興建設支持的藝術家之一。

7月16日磐興建設將再度邀請游主業到磐興娘家館，以「光所指引」為主題舉辦分享會，與住戶及好友們歡度一個既精采豐富又具藝術深度的人文週末，緊接著舉辦為期二週的藝術策展活動。

游主業曾在新加坡拉薩爾藝術學院攻讀藝術學程，也讓他有機會在新加坡面對不同種族、文化背景的觀眾，用自身文化內涵與其交流，發揮臺灣表演藝術在國際舞台上的原創性和軟實力。

游主業長期奔波於台灣跟新加坡之間，旅途中讓他感受到，黑夜與白晝的光是不同的。他常在旅途中隱隱約約看到一些美麗的光影，如同敦煌飛天、西藏梵文，或是泰國的經文刺青。

這次的創作，游主業以剎那的筆觸來記錄這些光影變化，看似模糊抽象，卻凸顯了光與暗之間的流動。每幅作品與裝置藝術都是以眼睛開與閉所產生的時空移動之瞬，光的幻化旅程。