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伸興公開收購宇隆股權完成交割 宇隆朝集團化經營邁進

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導

宇隆科技（2233）今（12）日公告，說明伸興工業（1558）公開收購宇隆股份，宇隆簽署應賣合約書之主要股東持股轉讓情況。伸興工業（1558）稍早已公告完成每股130元、公開收購21.56％宇隆股權交割。

宇隆董事長劉俊昌晚間發布新聞表示，此次伸興入股在多數宇隆股東與董事會的支持下順利完成，未來宇隆可望朝集團化經營的方向打造全新經營團隊，合力擴大跨產業領域的多元化業務拓展模式，帶領公司整體營運更上層樓，同時創造全體股東、員工與所有利害關係人權益極大化的未來目標。

此次宇隆與伸興為合意公開收購，共有56.35％的宇隆股東參加應賣，可說是取得了超過半數以上的股東支持伸興入股宇隆。

從最新股權交割完成的公告內容來看，宇隆董事長劉俊昌仍握有近八成在手持股，交割完成後，劉家也將保留持股支持未來新的經營團隊，顯示大股東家族未來將與伸興共同攜手打拚。

伸興董事長林志誠指出，此次公開收購案在宇隆經營團隊和股東的支持下順利完成，未來除了將積極與宇隆董事長劉俊昌帶領的經營團隊共同奮鬥，戮力將宇隆整體營運再創高峰，也計畫在未來持續增加對宇隆的持股比重，積極創造股東權益最大化的經營成果，回饋全體股東。

劉俊昌表示，宇隆成立36年來，專精技術在精密金屬零件的開發生產製造，憑藉著高品質、高效能及穩定生產的製程工藝技術，已深獲全球知名汽車一階供應商、自行車、醫療器械等主要客戶高度的認可與信賴。

劉俊昌說，宇隆2021年營收32.33億元、稅後淨利5.30億元，並在2022年第1季稅後EPS繳出3元，改寫歷史單季新高的營運表現。未來，隨著新經營團隊朝集團化營運策略的推動下，可望打造宇隆成為更具競爭優勢的精密機械加工集團。

展望未來，劉俊昌看好未來結合伸興機電整合的優勢，可望持續提升公司核心研發實力及機械加工技術，目標打造最具競爭力的「模組化解決方案提供者」。

另一方面，也將借重伸興在經營管理成效、業務與生產基地的市場互補性等，築起競爭高牆，將服務持續延伸至自動化、鍛造、熱處理等機械加工各領域，透過差異化創造自有價值，搶占更多全球機加工市場更多的份額，並帶領未來公司營運更上一層樓。

股東 伸興

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