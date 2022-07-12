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房市交易熱 崇友上半年住宅銷售比重衝破86%

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

崇友（4506）表示，由於電梯從接單至完工認列需花費一年半至二年的時間，受惠近年房市交易熱絡、以及商辦、廠辦市場需求明確，建商提高廠辦推案量，挹注崇友今年上半年集合/個人住宅、廠辦等案源銷售比重由去年同期的84%、5.1%提升至86.4%、5.5%。

崇友今年上半年受惠新梯(含汰舊換新)業務持續成長，包括認列板橋環河西路高速梯住宅大樓、桃園國際路住宅大樓等大型新梯訂單。

另外，汰舊換新業務部分，崇友除了認列新北市淡水集合住宅大樓電梯汰換大型訂單，並持續拓展自有品牌老舊電梯汰換業務等，均帶動上半年新梯(含汰舊換新)出貨完工台數達1,067台，推升新梯(含汰舊換新)銷售金額年增7.2%。

崇友6月營收達3.67億元、年減4.3%。第2季營收達10.94億元、年增6%；累計今年上半年營收達21.81億元、年增5.5%。

崇友 房市

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