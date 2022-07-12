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統一高秀玲：康是美將開100家可開處方箋的藥局店中店

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
統一集團美麗事業董事長高秀玲。記者劉學聖/攝影
統一集團美麗事業董事長高秀玲。記者劉學聖/攝影

統一美麗事業董事長高秀玲今（12）日談到康是美和百貨的發展。她透露，康是美20多年前成立，坪數從35坪到60坪，今年重大任務是打造逾百坪大型門市，8月最大的康是美將在三峽開，坪數超過200坪，也與統一旗下販售健康生鮮的聖德斯科攜手，開出兩家店中店。

另外，康是美店中也將規劃100家可開立處方箋的專業調劑藥局，將積極招募藥師進駐，服務有需求的大眾，首度大舉搶進藥局市場。

高秀玲也表示，在百貨方面，統一時代百貨位於全球百貨密集度最高的台北信義區，「我們服務目標非常明確，定位在台北市喜歡時尚，且享受的起時尚的女性」，地點就在捷運站旁；高雄統一夢時代這三年持續成長，成為全台營收前十名的百貨，成長幅度超乎預期，除了因有名品之外，其他樓層都是全客層可來的地方。

至於百貨會不會有新據點，高秀玲僅回答，目前集團並未給予她開拓新據點的壓力。

談到康是美的發展，高秀玲說，目前共有400家門市，今年重大任務，就是近期開出的康是美，都會超過100坪，而且會快速展店，下個月最大的康是美將有200多坪，將在三峽亮相；未來也會擴大保健相關產品，結合醫美品牌，打造內外一起的健康。

再來，近期的康是美將會進駐100個藥局，現在正積極招募藥師，讓藥師可以精準回答身體健康和保健食品的相關問題，結合五六年前就推出彩妝師服務，希望能獲得消費者的信任。

她說，疫情期間客人不希望在門市待太久，所以在康是美門市成立防疫小站，清楚陳列防疫商品在入門看得到的地方，希望康是美能成為客人「專屬的保健專家」。

今年康是美也攜手主打健康生鮮和食品的聖德斯科，在新竹推出兩家店中店，高秀玲說，要克服食品溫層的問題並不容易，不過這樣的店中店，消費者反應不錯。

康是美

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