普瑞博授權南亞建減白血袋廠 帶動上半年營收成長近6倍

普瑞博（6847）今（12）日宣布，該公司授權南亞減白過濾器關鍵技術，並由南亞投資9.5億元擴建減白過濾血袋生產設備，近期已順利完成減白過濾器系列產品技術文件轉移，普瑞博於第2季認列第一期權利金。在權利金挹注下，普瑞博上半年營收1億元，年增576.98％，已大幅超越去年全年營收。

普瑞博表示，該公司透過核心的「雙離子高分子技術平台」開發「白血球減除過濾器」產品，為全球第四家產品成功上市企業。鑒於減除白血球血品已是國際趨勢，然國內並無血袋自製能力，更遑論在地的血袋產業鏈，普瑞博的減白過濾器產品在2021年成為台灣血液基金會合格供應商並成功出貨，同年並與南亞簽訂技術授權合約，協助南亞設立減白過濾血袋工廠，廠房於今年初開始建置，專案順利地加速執行中。

根據與南亞的授權協議，除台塑企業各公司外，普瑞博是台灣唯一經銷商，相關產品投產後將成為公司未來主要成長動能之一。

普瑞博表示，公司首款醫療耗材產品「抗凝血型白血球減除過濾器」，已陸續取得美國FDA、台灣TFDA及歐盟CE上市許可，於美國、東南亞、台灣等地區銷售，目前正積極申請東南亞、中東及南美洲等各國家上市許可證。

普瑞博去年投入雙離子抗沾黏領域，開發「雙離子ZW-03抗沾黏高分子」材料，藉由雙離子材料塗佈後可延長血小板凝血時間的特性，也進行開發下一世代的產品「Real-Time Inline 減白過濾器」，此產品最大的突破是能於捐血的同時完成血液中白血球之濾除，有利於大幅簡化捐血中心繁雜之血液處理流程，相關產品也將授權南亞生產。

普瑞博的「雙離子ZW-03抗沾黏高分子」產品專案，也於今年1月與台塑（1301）簽訂授權合約書，首筆授權金已於今年第1季入帳。普瑞博在血袋產業鏈的垂直整合，自上游生醫材料、關鍵零組件至下游銷售通路完整布局，與台塑、南亞等國際大廠合作，攻佔全球產值277億元的血庫市場。

普瑞博表示，公司現有「Devin 微生物富集過濾器」、「Inline/Real-Time 白血球過濾器」及「雙離子ZW-03抗沾黏高分子」皆已成功完成授權國際大廠，進入市場開拓階段；「游離胎兒DNA富集過濾器」亦於產品授權國際大廠之 MOU（合作意向書）簽署階段，未來根據合約載明之進度逐步認列階段里程金與衍生利益，持續創造公司成長動能。