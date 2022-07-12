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民生社區最大都更基地開拆 將推40至47坪產品

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／中華工程提供
圖／中華工程提供

台北市民生社區延壽國宅J區海砂都更案今(12)日開拆，中華工程表示，都更重建工程預計約5年可完工，將成為民生社區最大規模的21層的鋼骨鋼筋混凝土地標建築，共490戶。中工可分回154戶，將推出約40-47坪的大三房為主力商品。

延壽J區基地面積約3,035坪，重建前為７層RC建物社區，原住戶共有336戶，民國84年經鑑定為海砂屋。中工於民國101年開始推動都更，經過長期溝通協調，並在台北市政府大力支持下，規劃出符合住戶心中的理想好宅，百分之百整合成功，重建後將成為中華工程在民生社區執行都更的最大建案。

中華工程董事長陳瑞隆表示，此案不僅是都市更新，也是企業的社會責任。

他表示，中工10多年來積極投入延壽國宅的四區都更重建工作，如今已成功整合完成最後一區，這四大區土地總面積達5,650坪，整合戶數共計有654戶，於開發規模、公共利益、推動程序等面向，足可稱為建築界的都更模範，也有海砂終結者之稱。

中工表示，延壽J區預計2023年Q1開始預售，民生社區第三期碧硯閣(原延壽I區)預售熱銷中，預計2024年可完工。

都更 國宅

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