台泥攜手7-11打造新能源超商 UHPC儲能櫃正式商業啟用

台泥企業團（1101）今（12）日宣布，旗下台泥儲能(NHOA.TCC)公司與7-11亞洲第1萬家門市—台南亞萬店打造「新能源超商」。7-11亞萬店不僅是全台第一個導入綠電加儲能不斷電系統（UPS）的超商，也是全台第一個建置DC-DC新世代充電站的超商。

此外，台泥也為7-11亞萬店設計規劃全世界第一個環保與耐火抗爆兼具的新式UHPC（超高性能混凝土）儲能櫃，象徵台泥研發的UHPC儲能櫃正式進入商業運用。

台泥董事長張安平表示，目前新的大樓規劃，都有電動車停車位的設計，即便是慢充，對大樓基本電力要求也很高，間接也對電網產生壓力，所以大樓建置儲能設備成為未來必然的需求。傳統的金屬儲能櫃在戶外都必須要與建築物保持距離，根據現行消防法根本無法進入建築物，因此耐火抗爆的UHPC儲能櫃可以成為大樓最好的選擇，極具市場潛力。

台泥表示，今年3月3日全台電力系統無預警斷電，造成552萬戶停電，不僅許多重要民生據點營業都受到莫大影響，甚或有停電逾12小時才恢復供電，這凸顯台灣長期電網不穩定及建置儲能的重要性。

台泥儲能這次在7-11亞萬店，除了建構安全且環保的UHPC儲能櫃，並使用台泥企業團旗下高性能的能元科技電池芯，打造全台第一個超商DC-DC充電站。

台泥說明，目前市場上都是直接接電網的AC-DC充電站，台泥儲能在亞萬店建置的為DC-DC充儲一體充電站，也就是透過設置儲能設備供電給充電樁，DC-DC充電站在離峰時將儲能設備內充飽電，在尖峰時候放電，不僅能優化充電站電力使用，提高電力系統效率，也能減少台電電網負擔。

台泥運用環保新式混凝土建材UHPC打造耐火抗爆的儲能櫃，在使用同樣體積下，UHPC碳排放較一般金屬儲能櫃，可減少約40%的碳排放。另一方面，UHPC也具低熱傳導係數、高抗壓強度及耐火耐燃抗爆特質。

目前一般超商使用的不斷電系統，多數以使用UPS結合小電池，台泥儲能為7-11亞萬店建置的新能源模式，優先使用太陽能加小儲能系統，未來如果碰上停電，微電網系統會由併網模式自動切換到孤島模式，透過太陽光電及儲能電池，提供緊急與維生所須的電力，而亞萬店能維持至少4-6小時不斷電，包括電燈照明、監控系統、收銀機、自動門等都能正常運作。

台泥表示，7-11使用綠電加儲能系統做為不斷電系統，可以大幅降低碳排，以亞萬店為例，一年可產生5,500度綠電，相比於台電目前電網供應的市電，相當於亞萬店因為使用綠電，一年可減碳約2761公斤。