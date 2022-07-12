統一有無家樂福優先承購權？羅智先：尊重外界解讀

統一（1216）董事長羅智先今（12）日被問到台灣家樂福出售案，以及誠品信義店續約與否，他表示，統一和家樂福是合資夥伴，不適合談論此事，之前傳出要與私募基金達勝集團合作，他僅回了一句「我還真不知道那訊息（達勝），外界談的這件事，真讓我們開了眼界。」

另外，誠品信義店被問到是否不再續約，未來如何規劃？羅智先說，房客還在正常營運中，房東也變了，不方便談論，對於雙方關係都不公平。

家樂福出售案遲遲懸而未決，遠東集團董事長徐旭東今年在遠百股東會提到，統一是否有優先承購權」，好像成為法律問題，也成為出售卡關的關鍵，羅智先表示，「我們很怕外界說統一不夠道義，其實去年就談過這東西（統一有家樂福優先承購權），對於這件事都有不同見解和不同解讀，統一予與尊重。」

他也透露，「法方也跟我們講過，台灣人怎麼喜歡講有的沒有的？」對於家樂福出售案，統一作為合資夥伴，又是在出售案中，屬於是關係人，他不方便談論，「只能說有這麽一回事，怎麼解讀就不是在我們討論的範圍。」

先前曾傳出國內最大私募基金「達勝集團（KHL）」要整合統一等各方人馬，來買家樂福，羅智先說「我還真不知道那訊息（達勝），WHO IＳ達勝？（誰是達勝），相信業界都認識這些人，但是外傳的這件事，是讓我們開了眼界。」

家樂福出售案，何時才會有結果？羅智先指出，出售案主動權不在統一手中，台灣雖很關心這件事，但是對法國總公司（要賣給誰）的優先順序，他也不知道，尤其俄烏戰爭爆發後，歐洲發生很多變化，還有法國現在放暑假中，什麼天大的事都放一邊。

「法方跟我們聊天過程，對於外面報導，套用看電影常見的一句話，「本報導純虛構，若有雷同純屬巧合，劇本怎麼出來的，我們也覺得蠻有趣的，但我相信媒體不是亂報導，無風不起浪」，羅智先說，他只能說，真的都不知道該如何評論，出售傳出的各方訊息，就像看劇本一樣。

誠品（2926）董事長吳旻潔日前提到信義店續約問題，也希望親自見到羅智先，但是都被「已讀不回」，羅智先說，之前的溝通也許是個人感受不同，他不方便去做討論，也不知道吳旻潔之前發布的租金版本，是從哪裡來的。

有傳聞誠品信義店若不續約，或許可用來經營統一時代百貨，對此統一美麗事業董事長高秀玲表示，目前就是照著合約走，而統一的準則就是一切「依約行事」，該大樓又有不同的上市櫃房東，不方便對此評論。