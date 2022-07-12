信義誠品將成統一集團下個百貨據點？高秀玲15字回應

外傳統一（1216）不願續租誠品的關鍵考量是想要收回自行營運，擴大百貨規模。對此，統一集團美麗事業董座高秀玲今（12）日回應，「目前集團沒有給我新的據點的任務。」

統一集團經營百貨事業多年，高秀玲陸續執掌統一時代百貨與高雄夢時代購物中心的運營，且表現出色，外傳統一集團希望在信義區再多一個百貨據點，因而不願意續租給誠品信義店。對此，統一集團董事長羅智先表示，目前房客還在正常營運中，房東結構也發生改變，所以現階段不方便去談這方面的事情 。

對於誠品生活（2926）董事長吳旻潔先前公開喊話，但物業股東統一集團拒絕對談，吳旻潔並稱提出的是很好的租金條件，仍遭拒絕。對此，羅智先表示，每個人個人感受不一樣，我也不知道她那些版本從哪裡來。羅智先對信義誠品的未來僅稱房客還在，所以不便回應。

不過，高秀玲對於統一集團美麗事業的未來藍圖規畫十分積極，尤其是康是美今年有重大任務，將規劃100個藥局，下個月將開出200多坪的康是美，該店落腳在三峽。高秀玲表示，過去康是美的坪數多是35-60坪，未來將快速展店，且都是百坪以上的規模，並將積極招募藥師進駐。

她也認為，通膨將使得美麗事業的消費者出現移轉，通膨造成美妝國際品牌都已經提出5-10%的漲價通知，所幸集團同時有百貨和藥妝店，且員工每個月都會相互到店學習，未來有些消費者或許會從百貨流到藥妝，尤其是季節性強的彩妝品，這些趨勢內部都在持續觀察，而不是等消費者行為轉移才做因應。

在百貨方面，高秀玲也表示，台北信義區眾所皆知是百貨密集度最高的區域，這種情況下服務目標必須十分明確，定位在台北市喜歡時尚的女性，且時代百貨在該區的地點最方便，另外，夢時代這三年也有很不錯的成績，且成為全家可以共享的地方，可以服務最大的大眾是我們的期待。