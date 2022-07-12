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統一羅智先：通膨比2008年金融海嘯還嚴重 令人沮喪

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
統一董事長羅智先（右）和統一美麗事業董事長高秀玲（左）今（12）日連袂出席統一企業集團7-ELEVEN亞洲一萬店的「亞萬門市」在台南正式開幕。記者劉學聖／攝影
統一董事長羅智先（右）和統一美麗事業董事長高秀玲（左）今（12）日連袂出席統一企業集團7-ELEVEN亞洲一萬店的「亞萬門市」在台南正式開幕。記者劉學聖／攝影

統一（1216）董座羅智先今（12）日談到通膨時表示，從業這麼多年，從沒看到情況這麼嚴峻過，甚至看不出原物料有回檔的機會，尤其俄烏戰爭衝擊世界糧倉，加上氣候異常，又有通膨捲入其中，若要跟2008年金融海嘯相比，那年是偏重金融產業，「這次是生活面，就很糟糕了。」

接下怎看未來？羅智先說，現在真的不知該怎看，去問全世界專家，沒一個人會說接下來日子會很輕鬆，本來沒這麼嚴峻，在這些不穩定的因素下，情況變得很嚴峻，「只能說很沉重，現在情況是我從沒看過，不能說是悲觀，而是讓人沮喪的，特別是疫情。」

羅智先說，2008年雖然發生金融海嘯，「全世界即便崩塌，內部還是嘻嘻哈哈」，但反觀去年和今年就感到頗有壓力，因為所有不喜歡看到的情況都發生了，特別一家公司經營哲學都在談「穩定」兩個字，可是近期無論是通膨、疫情或是俄烏戰爭，沒一個因素是大家能掌握的，也是破壞穩定的最大因素。

他也提到，原物料看不到有回檔的機會，因為全世界的天氣，不光今年異常，每年都是破紀錄的不正常，很難期望未來會恢復，加上戰爭，尤其烏克蘭又是世界糧倉，代表很多東西都中斷了，無論是鐵路公路船運等交通都會是很大問題。

被問到統一漲價與否，羅智先回答：「每人都喜歡漲價，能漲價為何不漲？但你是否真能漲的起來，假設漲價了，消費者還是有其他選擇，可能被定位在某個階層，你會變成高不成低不就，被社會擠壓出去。」

他認為，全世界廠商都一樣，如何去反映成本，但到了終端怎麼去管理，又是很大挑戰，「而且廠商只要一漲價，消費者心理就不會高興，所以這件事很敏感又很棘手。」以目前來看，能漲價就是石油煤炭，不買就拉倒，非買不可，大部分被擠壓都是中間還有業者，所以漲價這件事目前看來沒標準答案，各自看各自情況來處理。

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