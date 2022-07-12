統一羅智先：從業史上最嚴峻 看不出原物料有回檔跡象

統一超（2912）今（12）日開出亞洲第10000家7-ELEVEN門市，統一集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲出席剪綵活動。對於近期市場關注的通膨問題，羅智先坦言，「我從業這麼多年，沒見過這麼嚴峻的情況，那怕是2008年金融海嘯，都沒有這兩年的壓力大，所有不喜歡看到的情況都發生了，更糟糕的是看不到結束的那一天。」他也認為，看不出來原物料有回檔的跡象。

羅智先表示，生活產業的經營哲學最重要的就是穩定，只要穩定就能管理，但通膨、疫情、戰爭，玫有一個是我們能夠掌握，而這些都是破壞穩定的最大因素。加上消費者都認為接下來的日子不會輕鬆，抱持這種預期心理，更加深生活產業的處境艱難。他強調，「現在的情況我從來沒有看過 ，不能說悲觀，但真的很讓人沮喪。」

羅智先說，目前看不出原物料有回檔的跡象，天氣每一年都破紀錄的不正常，很難期待未來會正常，再者，戰爭代表很多東西都斷鏈，全世界這麼大的糧倉，戰爭期間鐵路、公路、航運都中斷，通膨又捲在裡面，所有不好的事情都一起發生，局面較金融海嘯時期更為險峻，金融海嘯主要是對金融產業造成影響，但這一次的影響是生活面的。

面對挑戰統一集團如何因應？羅智先說，所有企業都褲戴勒緊、咬著牙，拖一天是一天，希望明天能改變，畢竟疫情、戰爭、通膨都是不可控的因素，只能管理好自己、修身養性。

羅智先也觀察在這一波戰爭、疫情、通膨的影響下，全世界正面臨一個很大的問題：全世界財富分配矛盾現象愈來愈嚴重，這將造成社會很大的問題，也讓企業經營變得更困難。過去市場穩定時，可分為上中下三個階層，不論經營哪一塊市場都可以成功，但如今中間市場正在慢慢萎縮。尤其原物料造成各行各業都在漲價，但漲價後可能瞄準的消費階層已和原先不同，變成高不成低不就，最後被市場擠壓出去，每個業者都想漲價，但是不是真的漲的起來，畢竟消費者有很多選擇。