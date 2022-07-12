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熱區洗牌！青埔單價直逼6字頭 一表看桃園10大豪宅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台灣房屋今（12）日發布2022年上半年桃園10大豪宅，位於青埔高鐵特區內的「威均青塘園」，以每坪58萬元，拿下桃園最高單價豪宅的頭銜，其次為經國特區「中悅松花園」每坪47萬元；第三為高鐵特區「京懋敦和」每坪46.4萬元。

台灣房屋統計實價登錄，總價逾4,000萬以上預售和成屋交易，10大高單價豪宅中，青埔特區、藝文特區各有三名上榜，經國重劃區有二名，另上榜的還有中路重劃區、小檜溪重劃區，專家分析，過往桃園豪宅多在藝文特區，但今年上半可見板塊大洗牌，青埔、經國重劃區已成為大黑馬竄起。

第四、五名為中悅系列「一品」與「栢花園」入列，社區最高價在每坪45.7萬元與每坪45.5萬元，桃園十大豪宅前五名最高單價，至少都有每坪45萬元以上身價。

其餘六到十名分別依序為「葛里法五世」、「中悅美術花園」、「HLA悅/御花園5288」、「昭揚天濤」、與「中悅大吾疆」名列前十，每坪最高單價達4字頭以上實力，每坪約39.9~44.7萬元間。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，過去桃園豪宅聚落北有藝文，南有海華，這次則以重劃區脫穎而出，且前十名社區中有六成，由桃園豪宅指標品牌中悅系列佔據桃園豪宅市場，突顯桃園購屋者對於建商品牌認同度極高。

另，觀察桃園十大豪宅特點發現，中古豪宅仍舊能屹立不搖，主要是尚有著黃金地段的絕佳區位優勢，以及伴有交通、產業或重大建設與大型綠地公園或景觀周邊推案，加上具有口碑建商為主，以及高規格且完善的社區管理，則可收服買家進而入手。

台灣房屋高鐵領航直營店店長沈宥達表示，過去南桃園豪宅聚落以海華SOGO商圈為主，現在南桃園豪宅聚落在青埔地區逐漸形成，主要受惠於高鐵帶動以及各項建設與政府大力推動區域發展有關，加上桃園航空城計劃交織發展，帶動區域人口聚集，促使青埔成為桃園豪宅的另一大新聚落。

青埔威均青埔園預售交易創今年桃園最高單價。圖／台灣房屋提供
青埔威均青埔園預售交易創今年桃園最高單價。圖／台灣房屋提供

豪宅 重劃區

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