影／7-Eleven亞洲第1萬店落腳台南 羅智先親剪綵

統一企業集團旗下7-ELEVEN第1萬家門市，今天在集團發跡地台南正式開幕，位於台南安平區的「亞萬門市」以發展生活服務平台為目標。統一表示，集團發跡於台南，歷時55年後，秉持創辦人高清愿飲水思源初衷，開出亞洲第1萬家7-ELEVEN「亞萬門市」，落腳奠基於台南市安平區，象徵統一企業集團從台南出發、布局亞洲、擁抱世界。統一集團董事長羅智先與統一美麗事業董事長高秀玲也一起蒞臨剪綵。

統一企業集團自1980年2月9日在台北開出第1家7-ELEVEN「長安門市」，將近半世紀後，在台南開出的「亞萬門市」是亞洲第1萬家店，外觀採用特殊材質打造，將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，並攜手統一企業品牌共同進駐。 統一企業集團旗下7-ELEVEN第1萬家門市，今天在集團發跡地台南正式開幕，統一集團董事長羅智先（右）與統一美麗事業董事長高秀玲（左二）也一起蒞臨剪綵。記者劉學聖／攝影 統一企業集團旗下7-ELEVEN第1萬家門市，今天在集團發跡地台南正式開幕，統一集團董事長羅智先（右）與統一美麗事業董事長高秀玲（左）也一起蒞臨剪綵。記者劉學聖／攝影 統一企業集團旗下7-ELEVEN第1萬家門市，今天在集團發跡地台南正式開幕，統一集團董事長羅智先。記者劉學聖／攝影 統一企業集團旗下7-ELEVEN第1萬家門市，今天在集團發跡地台南正式開幕，現場擠滿參觀人潮。記者劉學聖／攝影 統一企業集團旗下7-ELEVEN第1萬家門市，今天在集團發跡地台南正式開幕。記者劉學聖／攝影