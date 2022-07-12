經營環境惡劣 統一董座羅智先：連金融海嘯都比不上

近期通膨壓力大，統一董事長羅智先表示，從業這麼多年，沒看過這麼嚴峻的情況，連2008年的金融海嘯都比不上，「不能說悲觀，但真的很讓人沮喪。」

羅智先是在今天中午出席7-11亞洲萬店的記者會，做出以上表示。7-11在亞洲已開出萬店，其中，台灣約6600店、菲律賓3200店，上海約158店與浙江約40店。

羅智先表示，去年至今年的狀況讓人非常有壓力，所有不喜歡的情況都發生，且看不到結束的那一天，統一的經營哲學是講求穩定，並不擔心外界變化，只要只要變化確定，內部就能轉變為穩定因素，但現在如通膨、疫情、戰爭等都破壞穩定，且沒有一個是可以掌握的。

羅智先坦言，現在看不出原物料有回檔的機率，包括全世界氣候都「破紀錄的不正常」，戰爭讓物流斷鏈等，憑良心說，真的不知道怎麼看未來，但業界共識是未來不會很輕鬆，「真的很沈重」。