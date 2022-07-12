快訊

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

汐止也有社宅了！首座公告招商、2027年完工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自google
取自google

汐止首座社會住宅「崇德好室」公告招標，預計興建185戶，包括套房型8~10坪、二房型16~18坪、三房型22~24坪，配比為6:3:1，套房戶數約110戶，預計2027年完工。

崇德好室基地面積約791坪，位於汐止區茄苳路及中華街所夾街廓，近崇德國小、秀峰高中、台鐵汐止車站。

國家住都中心表示，如同其他社宅，崇德好室社宅也規劃商業空間、托嬰中心及停車空間，以提升地區生活機能，並降低營運維護成本及管理費，期許打造經營50年以上永續社宅，細部規畫待決標後，與廠商進一步確認公告。

住都中心表示，崇德好室預算為9億9125萬元，允許廠商以共同投標方式參投標，但不能超過三家。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，汐止本身有園區就業人口，有大量租屋需求，加上租金價位較鄰近的北市的南港、內湖便宜，也吸引內科、南軟上班族在汐止租屋，租屋族相當龐大，但供給有限，租金近年快速上揚。

陳炳辰認為，政府在汐止打造社宅，對當地租屋族來說，是一大福音，未來興建完工可望降低租屋族覓屋之苦。另外，該社宅鄰近汐止車站，周邊有區域型商圈，生活機能還算便利，社宅推出後，環境新穎，租金價碼可能落在單價700到800元，而推出物件多小坪數，將有雙北難得的萬元內套房租件，預料推出後會很搶手。

崇德好室位置圖。國家住都中心提供
崇德好室位置圖。國家住都中心提供

延伸閱讀

高雄岡山社宅又進一步 625戶4年後完工

騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 身體不適先下山竟半路身亡

汐止水返腳公園蚊子多 放養蓋斑鬥魚吃孑孓

整理環境加強宣導 汐止北山里五星級八連霸

相關新聞

經營環境惡劣 統一董座羅智先：連金融海嘯都比不上

近期通膨壓力大，統一董事長羅智先表示，從業這麼多年，沒看過這麼嚴峻的情況，連2008年的金融海嘯都比不上，「不能說悲觀，...

史上最高！高雄美術館特區6千坪土地求售 開價134億

高雄市精華地段出現一筆6千多坪土地上網求售，開價134.8億元，拆算土地單價，每坪約220萬元，房仲業者表示，若成功售出...

影／7-Eleven亞洲第1萬店落腳台南 羅智先親剪綵

統一企業集團旗下7-ELEVEN第1萬家門市，今天在集團發跡地台南正式開幕，位於台南安平區的「亞萬門市」以發展生活服務平...

信義誠品續約、家樂福併購 統一：角色敏感不便多談

誠品信義店日前爆出續約卡關甚至破局，外界關注是否如外傳由房東統一集團關係企業時代百貨台北店開出「二店」，但統一董事長羅智...

汐止也有社宅了！首座公告招商、2027年完工

汐止首座社會住宅「崇德好室」公告招標，預計興建185戶，包括套房型8~10坪、二房型16~18坪、三房型22~24坪，配...

友華與瓴路愛迪思合作 取得淋巴瘤新藥台星代理權

友華生技（4120）今（12）日宣布與專注於ADC藥物研發、生產和商業化的生物製藥公司瓴路愛迪思合作，取得該公司旗下全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。