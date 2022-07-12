汐止也有社宅了！首座公告招商、2027年完工

汐止首座社會住宅「崇德好室」公告招標，預計興建185戶，包括套房型8~10坪、二房型16~18坪、三房型22~24坪，配比為6:3:1，套房戶數約110戶，預計2027年完工。

崇德好室基地面積約791坪，位於汐止區茄苳路及中華街所夾街廓，近崇德國小、秀峰高中、台鐵汐止車站。

國家住都中心表示，如同其他社宅，崇德好室社宅也規劃商業空間、托嬰中心及停車空間，以提升地區生活機能，並降低營運維護成本及管理費，期許打造經營50年以上永續社宅，細部規畫待決標後，與廠商進一步確認公告。

住都中心表示，崇德好室預算為9億9125萬元，允許廠商以共同投標方式參投標，但不能超過三家。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，汐止本身有園區就業人口，有大量租屋需求，加上租金價位較鄰近的北市的南港、內湖便宜，也吸引內科、南軟上班族在汐止租屋，租屋族相當龐大，但供給有限，租金近年快速上揚。