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友華與瓴路愛迪思合作 取得淋巴瘤新藥台星代理權

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
友華生技取得瓴路愛迪思淋巴瘤新藥台灣及新加坡代理權。由友華董事長蔡正弘（前右二）與瓴路愛迪思首席執行官許建恩（前左二）簽定合約，並與團隊合影。照片提供／友華生技
友華生技取得瓴路愛迪思淋巴瘤新藥台灣及新加坡代理權。由友華董事長蔡正弘（前右二）與瓴路愛迪思首席執行官許建恩（前左二）簽定合約，並與團隊合影。照片提供／友華生技

友華生技（4120）今（12）日宣布與專注於ADC藥物研發、生產和商業化的生物製藥公司瓴路愛迪思合作，取得該公司旗下全球第一且是唯一一個靶向CD19的ADC藥物Loncastuximab tesirine在台灣及新加坡的獨家代理權。

友華集團執行長蔡孟霖表示，友華在台灣和新加坡有堅實的行銷業務團隊，並與血液腫瘤、外科及胸腔腫瘤醫師有良好關係，透過這次戰略合作，雙方將共同推動Loncastuximab tesirine的上市，滿足亞太地區淋巴瘤病患的治療需求。

友華癌症事業現有產品線包括治療非小細胞肺癌、乳癌及攝護腺癌之藥物，與國際藥廠合作的口腔癌新藥已完成跨國三期臨床試驗，目前正等待結果公布。

瓴路愛迪思首席執行官許建恩表示，友華是理想的合作夥伴，其在中國台灣和新加坡均表現出卓越的領導力和商業化運營表現。這次與友華的戰略合作，是我們在大中華及新加坡地區推進首創（first in class）且具有臨床治療優勢ADC創新療法的又一里程碑。

目前，仍有許多患者正在遭受復發／難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤（r/r DLBCL）的困擾。DLBCL是一種最常見的非霍奇金淋巴瘤（NHL），約占全球範圍內新確診淋巴瘤的30-40% 。在東亞及東南亞地區，DLBCL占NHL病例的42.1%。

儘管約60%的患者在接受標準免疫化療治療後可以治癒，但仍有約40%的患者對一線治療方案無效，或達到緩解後疾病復發。目前，對於一線治療失敗的r/r DLBCL患者，尤其不適合接受造血幹細胞移植的患者預後差，可使用的治療方式有限，存在顯著未滿足的臨床需求。

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