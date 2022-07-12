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華德動能 完成15億元聯貸案簽約

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華德動能完成15億元聯貸案簽約。業者提供
華德動能完成15億元聯貸案簽約。業者提供

華德動能（2237）今（12）日與華南商業銀行統籌主辦15億元聯貸案的16家銀行於台中港區新廠完成簽約，聯貸資金將用於因應持續大量接單生產電動巴士使用。

華德動能表示，本聯貸案華德動能於111年5月24日董事會通過，委由華南商業銀行為主辦銀行，進行總額度15億元的聯合授信，募集期間獲得各金融機構熱烈迴響，最終認貸金額超過2倍以上，參貸銀行包括主辦銀行華南商業銀行及台北富邦、彰銀、永豐、上海、日盛、高雄、王道、泰國盤谷、凱基、中信、台銀、兆豐、合庫、國泰世華、板信，合計共16家，顯見聯貸銀行團對華德動能未來發展深具信心，及體現ESG在金融機構之落實。

國內市場部分，今年已簽約的110年度示範型計畫105輛電動巴士訂單，於6月份開始陸續交予客運公司，首批15輛已完成並交付首都客運，預計於下半年生產完成此105輛示範型電動巴士;另於111/6/29交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第二場次評選，通過臺北市大南客運48輛、臺中市巨業交通16輛，共計64輛採用華德甲類電動大客車，累計示範型169輛電動巴士。

今年迄今亦已交予三重客運8輛及巨業交通2輛一般型計畫電動巴士，尚有多筆一般型車輛訂單簽約中及持續爭取後續示範型計畫之車輛，今年華德動能在電動巴士交車數量等同過去十年交車量。

海外市場部分，與日本住友商事合作發展符合日本法規之電動化巴士，並於今年4月開始出口日本，此電動巴士已在6月開始於日本北九州市小倉與黑崎之間運營並獲得日本民眾與官員的好評。這次與日本西鐵合作電動巴士的示範運行成功後，將引領日本電動巴士普及化並帶來大量商機。

華德動能與母公司車王電子（1533）於台中港區興建總建築面積12,700坪之四層鋼構智慧化工廠，此投資金額高達新臺幣25億元，是亞洲最先進的電動巴士及底盤三電生產工廠之一。華德動能中港廠於今年第三季正式啟用後將帶動台灣電動巴士產業供應鏈的技術深根為競逐國際市場深植豐厚的基礎。

日本 客運

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