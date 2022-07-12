7-ELEVEN亞洲1萬店剪綵 羅智先、高秀玲掌舵零售+體驗

在統一集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲定調朝向生活產業發展方針下，統一超（2912）以「零售+體驗」整合創新，今（12）日開出亞洲第10000家7-ELEVEN門市，攜手統一企業與集團關係企業共同展演亞洲生活服務平台，以創新體驗開啟生活產業嶄新里程碑。

統一企業集團啟興於台南，布局亞洲市場，秉持創辦人高清愿飲水思源初衷，亞洲第10000家7-ELEVEN「亞萬門市」奠基於台南市安平區，象徵统一企業集團從台南出發、布局亞洲、擁抱世界。開幕時羅智先親題「亞洲珍鑽耀古都、萬店繁星創千秋」對聯，象徵面向亞洲市場生活品牌流通的全新里程碑及更進一步的榮耀開啟。

統一企業集團從第一家7-ELEVE「 長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」近半世纪續服務並滿足消費者日常需求。近年7-ELEVEN、康是美等品牌積極投入消費情境創新，現今已在亞洲市場發展為生活服務平台。「亞萬門市」匯聚統一企業集團創新整合，展現以「生活品牌」為核心的服務精神，持續提供優質生活與美好體驗。

亞萬門市由集團內部設計團隊通力合作，以不朽鑽石為理念啟發門市外觀採用特殊材質打造如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調象徵鑽石閃亮光芒。OPEN!家族首度以時尚新星角色風格登場，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，呈現亞洲生活服務平台嶄新風貌，以此門市傳遞所積極建構的亞洲流通生活服務平台。

「亞萬門市」為展演亞洲生活服務平台，整合創新「全球精品」、「多品牌/功能複合體驗」、「永續循環經濟」，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界。首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂级巧克力。