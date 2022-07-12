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王瑞瑜接棒王永慶，打造台塑成新能源護國神山？

遠見／ 文 / 胡華勝
圖／台塑集團管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜。台塑新能源科技提供
圖／台塑集團管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜。台塑新能源科技提供

台灣傳統石化能源產業龍頭台塑企業，象徵能源轉型新里程的「台塑新智能科技」正式浮出檯面，由台塑集團管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜擔任董事長，宣誓「節能」「儲能」「新能源」與「循環再利用」等4大領域業務核心，目標要打造台灣的能源護國神山。

台塑透露，集團布局新能源，因為集團創辦人王永慶還在世時，就已預見人類面臨石油枯竭的困境，電動車可望是解方。當時他就直指核心，電動車成功關鍵在掌握電池製造，配合低成本生產條件和管理。自此，台塑開展電池業務。

如今，時隔26年，台塑傾集團之力，催生台塑新智能科技，從資本結構來看，台塑、南亞、台塑化各占25％持股，台化持股20％，台塑生醫也占5％，其戰略意義與產業位置可想而知。

王永慶預見電池是未來能源枯竭解藥

王瑞瑜透露，成立新智能科技要回溯到父親王永慶。他在1990年代看到能源危機與環境保護議題，並預言電動車時代的來臨。當時台塑便開始尋找適合的電池材料。

1996年台塑派人赴美，技轉關鍵電池芯技術，並成立南亞研究中心。甚至，許多人不知道，當年成立的台塑汽車，目就是為電動車。可惜當時時空背景尚未成熟，電芯研發並沒有成功，台朔汽車的電動車夢想，也無疾而終。

王瑞瑜強調，台塑企業從來沒有放棄過「電池」，不斷追尋適當的電池原料。2008年，集團掌握鋰鐵正極材料，成立台塑鋰鐵公司，遺憾的是，因電池容量低於鋰三元，始終難以攻下電動車主流市場。

從沒放棄過「電池」，掌握電池者得天下

但集團始終沒放棄，十多年來，默默耕耘，更在台塑生醫成立電池專案部，從電池芯、模組，到BMS、儲能，取得一連串認證，光電池芯認證有6個、模組認證有5個、電池子系統認證有4個，每個認證都得花上2年的時間；也在全世界銷售了1000多組的不斷電系統（UPS）。

台塑一邊發展技術專利與認證，也同步布局電池回收與循環再利用，透過投資韓國電池回收廠，取得關鍵技術後，未來計畫在台灣成立自己的電池回收廠。

除了台塑生醫，台塑鋰鐵等四大公司，也掌握電池關鍵材料，包括銅箔、隔離膜、電解液等。可以說台塑集團在新能源產業的布局上，從上游材料、中游電池慕及下游產業應用，布局完整。

集團耗時十數年，累積從電池關鍵材料、零組見到車輛出海口經驗，更確定電池的關鍵重要。負責台塑生醫電池模組設計與管理系統技術的洪平松博士更直言：「掌握電池者得天下。」

鋰三元雖好但是原料愈來愈少、愈來愈貴

洪平松分析，鋰三元主要材料是鎳、鈷，全球的產量稀少，相對於鋰鐵的主要材料是鐵，產量較豐富，全球有85億噸。

全球的鎳跟鈷產量，前者有8900萬噸、後者有700萬噸，預估只能滿足全球4億部的電動車使用，也因為其稀少性，明顯的可以看到未來鎳、鈷除了愈來愈少，也會愈來愈貴，不符合經濟效益。

從使用時間壽命來看，鋰鐵循環壽命可超過3000次，同時具備安全性及高功率特性，甚至若與鉛酸電池相比，鉛酸電池高耗電高、高耗能的特點，更是遠不及鋰鐵。洪平松斷言，鋰鐵世代來臨了。

斥資160億元，台塑搶進電網級超級儲能站

台塑規劃，2025年前，台塑新智能科技將投資160億元，分兩階段在彰濱工業區崙尾6.1公頃的土地上打造磷酸鋰鐵電池芯廠的生產基地，第一階段容量達2.1GWh、第二階段容量為5GWh。

另一方面，因應電池芯廠量產前、新能源市場的龐大需求，集團同步在台化彰化廠區先設置產能200MWh的鋰鐵電池模組產線。目標2023年12月達1GWh。

儲能方面則規劃2022年底前設置5處，裝置容量合計達50MW的儲能站，甚至也規劃2座100MW，總容量達200MW，堪稱是電網級的超級儲能站。

此外，台塑新智能科技也攜手日本第六大商社雙日集團，以及協禾國際、達方及中保星生等，啟動台灣、日本、美國家庭用儲能市場布局，規劃推出12.2度電居家儲能系統，容量可供4口之家日電力備用需求，目標要年銷售量1萬組。

王瑞瑜表示，新智能科技在角色上扮演加速推動新能源產業鏈整合，除了是台塑集團邁入新能源的里程碑，更負有推動台灣能源轉型的重責大任，要讓電池成為台灣另一座護國神山。

（本文出自2022.7.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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