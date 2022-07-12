安克「安克呼止偵」獲泰國訂單 搶下東南亞市場灘頭堡

安克生醫（4188）今（12）日宣布，旗下智慧醫材「安克呼止偵」本月獲泰國訂單，搶下東南亞市場灘頭堡，下一步正持續與韓國、以色列進行洽談。泰國是東南亞最大市場，人口龐大又是觀光醫療重鎮，打入泰國市場後，除了睡眠呼吸中止症的快速檢測，臨床應用的價值更將進一步推廣到牙科與耳鼻喉科，提供更精準的呼吸中止症治療方向。

安克生醫表示，泰國共有64個一級睡眠中心在運作，近半位於曼谷，包含八個大學醫院的睡眠中心，28個政府醫院的睡眠中心。根據統計，約15%成年男性與6%成年女性，患有阻塞性睡眠呼吸中止症，檢測成本平均1萬元泰銖（約新台幣8,279元）。

安克生醫總經理李伊俐表示，泰國人口約7,000萬人，內需市場龐大，同時更是東南亞最知名的醫療觀光大國，自費醫療的比率相當高，市場潛力無窮。

李伊俐表示，公司研發上市的呼吸中止症檢測系統，已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可，能於清醒狀態下，10分鐘完成檢測，找出中重度患者，提高檢測方便性，進而增加民眾檢測意願，同時有助紓解睡眠中心的人潮壓力。

該項智慧醫材目前已順利進入台大、秀傳、彰基、哈佛等多家醫院與健診單位，7月進一步打入泰國市場後，獨家代理商將優先瞄準健診的睡眠呼吸中止症快速檢測，同時臨床應用推廣到牙科，提供更精準的呼吸中止症的治療方向。

安克生醫表示，全球約有20%人口罹患阻塞性睡眠呼吸中止症，中重度患者高達4.25億人，以台灣為例，高達八成患者未獲得有效檢測，主因之一是受限現行的檢測方法，不僅須在睡眠中心睡一碗，更因檢測量能有限、床位不足，排隊時間動輒數個月，進而影響檢測意願。