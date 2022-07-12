剛需抬頭、機能到位 太平新光重劃地段紅利向上攀升

政府祭出一連串打房措施，讓投資客退守、剛性自住客抬頭，成為今年房地產市場的主旋律。市調指出，太平新光重劃區生活機能不輸鄰近的北屯、東區，但房價低約二至三成，相較親民許多，儼然成為首購族剛性需求的首選之區。

台中市太平區近年發展速度之快令人咋舌，尤以新光重劃區最為驚人。74號環狀快速道路通車、太平國民暨兒童運動中心、公五環保公園（馬卡龍公園）等大型建設接續到位，生活機能與鄰近的北屯機捷特區、東區相比毫不遜色，但房價卻相對親民，成為年輕自住型購屋族的好選擇。

在面對投資客量縮退場，剛性自住需求抬頭的同時，就業潛力也成了拱升區域價值、帶領剛性買盤最重要的動能。而此區恰好鄰近太平產業園區，台商回流進駐，車行距離均約10分鐘左右；此外，大里、仁化工業區所串聯的產業鍊，也讓就業人口紅利成為區域房市的利多之一。

太平區這塊突出至市區的新光重劃區，豐沛的各項建設並不亞於鄰近的北屯與東區。除了關鍵的74快速道路之外，捷運紅線精武站及太原站、新高雙語國小、樹德與樹孝商圈、中山商圈、公五環保公園、祥順運動公園、新福公園等，交通、綠地、學區、市場等各項生活機能極為便利。

而除了生活機能不輸鄰近的東區與北屯區，在房價上，東區房價上看5字頭、北屯機捷特區一坪單價也約45萬元左右；相對而言，太平新光重劃區的性價比可說是遠遠超越，購屋門檻相當輕鬆。

近幾年，包括惠宇、總太、陞霖、豐邑、富宇等大型建商，爭相搶進在太平地區購地推案。新光重劃區內，大毅、櫻花、佳福、聚佳等建商，也都扮演重要角色，甚至連新竹建商春福建設也插旗此區。

業者分析指出，自住的剛性首購族，重視的是實際自住的生活機能，門牌考量反在其次。因此，在鄰近的東區與北屯房價高約二至三成，太平新光重劃區交通、公園、學區、市場等各項條件兼備的情況下，自然成為年輕首購族考慮的首選之區。

在太平新光重劃區插旗的眾多建商中，值得關注的是推案量雖不多，但每案皆非常注重品質、細節的質感建商拓建建設，先前在太平推出「拓建藏森」，至今已完工7年，市場反應良好。