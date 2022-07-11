迎解封！Visa推多重海外旅遊優惠 WiFi分享日租99元

國際信用卡組織Visa發布海外旅遊最新升級的全方位旅遊權益，包括訂房網站刷卡折扣、高檔飯店住宿折扣優惠等，以及刷卡支付機票或團費可享台北至桃園國際機場接送優惠價420元起，以及全球WiFi無線分享器租借優惠價每日最低新台幣99元起，有三種區域套餐可供任選，包含日本、韓國、中國大陸、香港、泰國等全球各地。

Visa指出，疫情肆虐超過兩年，全球多國陸續邊境解封，觀光旅遊逐漸開放，持卡人規劃海外旅遊，行程前上跨國訂房網站訂房，Visa提供刷卡折扣，包括Agoda全球訂房享最高88折、Hotels.com全球訂房92折優惠、雅高心悅界七大品牌國際豪華酒店7折優惠、Visa秘書服務規劃專屬體驗。

另外，出發與返國的旅程機場接送、快速通關、機場貴賓室；抵達目的地後的各式娛樂及餐飲優惠，如Visa無限卡等級以上的卡友可於「亞洲50最佳餐廳」享受全球頂級美饌專屬禮遇與優惠。

刷Visa卡購買國際線機票全額或國外團費總金額8成以上，即可享台北至桃園國際機場接送貼心優惠價單趟420元，如果是持Visa無限卡及商務御璽卡，則可尊享全球超過450個機場機場快速通關8折優惠。Visa白金卡持卡人，可享全球WiFi無線分享器租借優惠價，每日最低99元起。