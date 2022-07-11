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飯店業首家 台北晶華酒店降半旗敬悼安倍晉三

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
台北晶華酒店降半旗1日敬悼台灣永遠的朋友--日本前首相安倍晉三。晶華提供
台北晶華酒店降半旗1日敬悼台灣永遠的朋友--日本前首相安倍晉三。晶華提供

總是以親民形象深植人心的日本前首相安倍晉三，在上周不幸逝世。這樣的憾事不但震驚了日本各界，國際間更是感到哀傷與惋惜。安倍前首相是台灣在國際上最好的盟友，晶華酒店開幕至今，亦廣受日本商務以及觀光旅客的支持與愛護，為感念日本一代傳奇政治家對台灣的支持，台北晶華酒店與政府機關同步，今(11) 降半旗一日以表敬悼。

在新冠肺炎疫情嚴峻、台灣最缺疫苗之際，安倍前首相居中牽線、陸續贈送上百萬劑疫苗來台，這波疫苗及時雨，讓身為疫情海嘯第一排產業的飯店業雨露均霑，也為國境解封迎來曙光。安倍前首相也曾經公開提到「台灣有事就是日本有事」，展現對於台日關係的重視以及對於台灣的支持。

日本旅客們在下榻台北晶華酒店時，經常向我們表達感謝311震災時台灣民眾的恩情，並希望能湧泉以報。在2018年花蓮大地震時，安倍前首相則是以手寫並屬名的方式寫下「台湾加油」，安倍首相官邸亦於Twitter上以數則日文與繁體中文推文感謝台灣並致上衷心慰問，顯見安倍前首相對台灣的關心與回報。

安倍晉三對於台日友好關係以及世界政壇的貢獻有目共睹，值此日本震悼之際，為了感念這位傳奇政治家帶給台灣的溫暖友誼，台北晶華酒店亦與政府以及國際社會同步表達感同身受的哀悼與懷念。

日本 晶華 疫苗

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