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華航6月營收客貨雙年增 桃園-峇里島航線9月22日復飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導

華航集團（2610）6月分合併營業收入為123.42億元，較去年同期增加31.31億元，增幅33.99%。華航累計上半年營收達740.82億元，年增率29.9%；客運營收為49.08億元，年增率53.6%、貨運營收為644.19億元，年增率28.6%。

6月營收的部分，受惠於各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，致使整體客運收入大幅成長，客運收入為12.67億元，較前月增加69.14%，較去年同期增加10.26億元，增幅425.73%；貨運收入為102.11億元，較去年同期增加18.46億元，成長22.07%，主因為歐洲及日本地區艙位需求維持穩定，雖整體市場受油價上升影響，然運價維持平穩，致使整體貨運收入較去年同期增加。

客運部分，因迎接歐美地區學生假期及暑假旺季，華航6月客運增班策略奏效，帶動單月客運營收至近兩年最高，也較去年同期增加超過4倍。累計上半年的客運，隨著第2季出境的人數增加，華航上半年客運營收年增率達5成。

華航積極因應後疫情時代旅運需求，客運全線增加航班佈局，東南亞、東北亞及北美、歐洲都是增班重點，華航9月22日起恢復桃園-峇里島航線，提供每週二、週五兩班載客服務。

至於長程航線也有桃園-倫敦航線將自8月下旬增為每週三班，整體第三季客運航班增加 4 成，每週提供超過 150 班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。同時遵照指揮中心及民航局訂定的入境人數管制限額辦理，票價亦將隨市場供需狀況彈性調整。

貨運部分，亞洲空運出口需求略減，中國大陸地區整體雖疫情趨緩，缺料問題仍存在，導致復工出貨速度緩慢，並隨各航空運能逐漸恢復，整體艙位有供過於求情勢；然往北美、歐洲及日本地區艙位需求維持穩定，華航6月分貨運營收年增22.07%。

展望下半年航空貨運，受全球油價變動與通膨影響，貨運出口表現較不穩定，展望後續貨運市場，華航將持續把握半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等重點貨源，並配合短、中期包機需求，彈性調整運能提高貨機使用率，優先銷售高價艙位，持續提升營運效益。

客運 華航

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