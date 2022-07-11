多角營運！美而快第2季營收走高 網紅服飾第3季展望佳

網紅流量變現電商集團美而快國際（5321）公告6月合併營收2.41億元，月減28%，較去年同期成長1.4％，其中電商事業營收為2.01億元，仍維持高檔，6月合併營收較上月減少，主要係5月因先前大陸封城影響產生營收遞延，拉高基期所致；美而快第2季合併營收7.90億元，季增8%，年增13%，上半年合併營收15.24億元，年增率15.0％。

美而快表示，6月電商事業業績維持2億元以上高檔表現，商業品牌與網紅品牌皆表現不俗，旗下商業品牌「Pazzo」、「MEIER.Q」等主打戶外服飾，隨著國內防疫政策及戶外活動限制持續放寬，且進入夏季旅遊旺季，因此帶動流行戶外服飾類商機回溫；網紅品牌「Mercci22」、「Miyuki Select」、「YUYU」、「Mouggan」、「ChennChenn」及「Wear to eat」等則持續受惠旗下網紅的高粉絲黏著度與自帶流量能力，在流量變現轉換率穩定提升下，銷售表現穩健成長。

美而快集團以網紅流量變現為事業發展核心，網紅品牌占電商事業比重已經超過商業品牌，且其產品單價較高，因自帶流量得減少廣告投放金額，對毛利率與營利率提升都有助益；在拓展網紅流量變現規模的發展上，今年以來積極從服飾本業為圓心向外擴展，上半年有十餘個網紅與美而快洽談合作，透過美而快品牌孵化能力、電商經驗及供應鏈聚合能力，創造KOL流量變現，除服飾外，產品觸角延伸到居家用品、美妝與保養品等，效益可望明顯反應在第3季的營運表現上。

在新事業的發展上，美而快今年初投入White Labs NFT平台，獨家推出無聊猿（BAYC，The Bored Ape Yacht Club）3D立體公仔限量NFT商品，現已有明確實績顯現。美而快第2季NFT商品已打入中國大陸市場，透過授權方式與中國大陸收藏家完成無聊猿3D立體公仔商品交易，6月已有超過200萬元權利金收益，公司表示，第一波僅授權5隻供大陸市場玩家收藏，而White Labs NFT平台總共簽下33隻無聊猿，預期後續仍會有NFT商品權利金的持續挹注。

美而快在餐飲電商新事業亦有斬獲，與米其林等級餐廳雙月食品社的合作，首波推出拌面食品，單支產品銷售量接近2萬包，新商品持續開發及上架銷售。公司亦投入實體餐廳經營，以「預約式私廚」開設義式餐廳「INITA」，於7月3日試營運後，目前7月份訂位已額滿，8月份的訂位情況亦已超過6成，美而快表示，「INITA」以實體餐廳為起點，未來仍會發展該品牌系列食品及周邊飾品投入餐飲電商，預計第3季底前會實現。