快訊

河南村鎮銀行維權案：中國暴打人民的人民銀行之亂

溫網／約克維奇奪冠妻子怒嗆記者 憑什麼稱他為反疫苗代表？

賴清德赴日！日本記者：重大外交突破 必引中國激烈抗議

多角營運！美而快第2季營收走高 網紅服飾第3季展望佳

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網紅流量變現電商集團美而快國際（5321）公告6月合併營收2.41億元，月減28%，較去年同期成長1.4％，其中電商事業營收為2.01億元，仍維持高檔，6月合併營收較上月減少，主要係5月因先前大陸封城影響產生營收遞延，拉高基期所致；美而快第2季合併營收7.90億元，季增8%，年增13%，上半年合併營收15.24億元，年增率15.0％。

美而快表示，6月電商事業業績維持2億元以上高檔表現，商業品牌與網紅品牌皆表現不俗，旗下商業品牌「Pazzo」、「MEIER.Q」等主打戶外服飾，隨著國內防疫政策及戶外活動限制持續放寬，且進入夏季旅遊旺季，因此帶動流行戶外服飾類商機回溫；網紅品牌「Mercci22」、「Miyuki Select」、「YUYU」、「Mouggan」、「ChennChenn」及「Wear to eat」等則持續受惠旗下網紅的高粉絲黏著度與自帶流量能力，在流量變現轉換率穩定提升下，銷售表現穩健成長。

美而快集團以網紅流量變現為事業發展核心，網紅品牌占電商事業比重已經超過商業品牌，且其產品單價較高，因自帶流量得減少廣告投放金額，對毛利率與營利率提升都有助益；在拓展網紅流量變現規模的發展上，今年以來積極從服飾本業為圓心向外擴展，上半年有十餘個網紅與美而快洽談合作，透過美而快品牌孵化能力、電商經驗及供應鏈聚合能力，創造KOL流量變現，除服飾外，產品觸角延伸到居家用品、美妝與保養品等，效益可望明顯反應在第3季的營運表現上。

在新事業的發展上，美而快今年初投入White Labs NFT平台，獨家推出無聊猿（BAYC，The Bored Ape Yacht Club）3D立體公仔限量NFT商品，現已有明確實績顯現。美而快第2季NFT商品已打入中國大陸市場，透過授權方式與中國大陸收藏家完成無聊猿3D立體公仔商品交易，6月已有超過200萬元權利金收益，公司表示，第一波僅授權5隻供大陸市場玩家收藏，而White Labs NFT平台總共簽下33隻無聊猿，預期後續仍會有NFT商品權利金的持續挹注。

美而快在餐飲電商新事業亦有斬獲，與米其林等級餐廳雙月食品社的合作，首波推出拌面食品，單支產品銷售量接近2萬包，新商品持續開發及上架銷售。公司亦投入實體餐廳經營，以「預約式私廚」開設義式餐廳「INITA」，於7月3日試營運後，目前7月份訂位已額滿，8月份的訂位情況亦已超過6成，美而快表示，「INITA」以實體餐廳為起點，未來仍會發展該品牌系列食品及周邊飾品投入餐飲電商，預計第3季底前會實現。

網紅 電商 營收

延伸閱讀

網紅穿「爆乳」蝴蝶衣力挺羅志祥 原來Jennie早就穿過正版設計

高雄大樓管理員遭狠K 背後曝曾和「大咖」住戶起衝突

百萬網紅分享合照卻遭出征 柯文哲親自留言致歉

網紅濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

相關新聞

統一超6月、第2季、上半年營收同步創歷史同期新高

統一超（2912）公告6月營收239.5億元，較去年同期增加17.86%，單月營收、第2季營收及上半年營收，皆突破同期歷...

擺脫疫情陰霾 王品台灣6月營收創八年同期新高

王品集團（2727）公布6月自結營收，兩岸合併營收12.4億元，月增9.89%、年增41.6%。台灣事業群營收9億元，擺...

618年中大促助攻 富邦媒6月營收寫歷史第三高

電商龍頭富邦媒（8454）今（11）日公告6月營收為88.6億元，年增達6.5%，因去年疫情墊高基期，但仍創下歷史第三高...

宏亞：部分巧克力和餅乾商品調漲8至20元

宏亞（1236）針對漲價，發出聲明表示，此次原物料上漲潮，針對大部分品項仍持續自行吸收成本，惟部分品項如「迷你乳加、巧菲...

富邦媒6月營收創歷史第三高 上半年營收480.76億元

富邦媒（8454）公告6月營收88.6億元，年增達6.5%。儘管去年因疫情墊高基期，但本年度營收仍持續創同期新猷，刷新單...

台塑四寶財報 台塑上半年營收、獲利和EPS創同期新高

台塑四寶今（11）日公布第2季財報，其中台塑（1301）上半年表現最亮眼，合併稅後純益212億元，成長27.9％，每股稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。