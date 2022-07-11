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汎德永業第2季合併營收129億元 創新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

汎德永業（2247）6月合併營收45.3億元，較上個月增加21.82％，且較去年同期增加19.86％，主要由於本月新車大量抵港、交車，同步帶動今年第2季合併營收達129億元，較上季大幅增加34.24％，較去年同期成長7.33％，刷新單季營收歷史新高表現。

汎德永業指出，第2季受惠BMW與Porsche新車大量到港，以及原廠認證中古車銷售較往年強勁，加上全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，推升維修保養業務維持穩健成長，帶動第2季合併營收表現創下單季歷史新高，上半年合併營收225億元，較去年同期成長0.77％，營運表現更大幅優於國內整體新車市場。

從目前預收單情況來看，新發表的BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50市場反應熱絡，另外全新豪華純電休旅iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50 旗艦版已於上個月開始交車，預計下半年將大量到港，滿足先前客戶訂單，目前全系列電動車款更已搶先啟動2023年式車型配額銷售，預計待新車到港後業績將逐漸發酵。另外，全新豪華運動休旅X3、X4、全新世代4系列Gran Coupe、全新世代2系列Active Tourer等新車表現同樣亮眼，在市場好評不斷下，買氣亦居高不下，目前新車都依排單順序陸續交車中，新車銷售動能無虞。

汎德永業進一步表示，年底前旗下銷售品牌BMW將有多款重磅新車上市規劃，其中，集結BMW品牌旗下最強元素所打造的首款豪華純電性能休旅—全新BMW iX M60已展開預售，為電能世代帶來令人血脈賁張的駕馭快感，在2022下半年重點大作將有全新第七代 BMW 7 系列、BMW X7小改款上市，預計能再帶來新一波賞車簽約熱潮，能再為下半年的新車銷售表現注入強心針，公司對下半年營運保持審慎樂觀看法。

汎德永業持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，總計斥資逾30億元陸續新增3個展示中心，分別為全台最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心 」、整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、全台最大逾7,000坪「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」等，預計將於明年起陸續完工，維修保養業務將能再進一步放大獲利貢獻。

新車銷售 BMW

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