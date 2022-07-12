宏將傳媒「全員公益中」！林逢春點亮偏鄉教育 打造善的循環

經營超過20年的企業，市場上比比皆是，但專注本業又投入公益長達22年，卻不是一件容易事；做公益，對於宏將傳媒的創辦人林逢春而言，不僅是單純的「企業社會責任」，更是創造長長久久「善的循環」。

「謝謝長時間的幫助。我們每一場比賽都會盡全力的打，拿出好成績！」一封又一封感謝信，滿是孩子稚氣筆跡，即便林逢春已看過每封信無數次，但每當重新翻閱時，更讓林逢春「把愛傳遞出去」初心，越加堅定。

從幫助南投縣的偏鄉教育打下地基，到國內高雄氣爆、花蓮地震的即時援助，宏將傳媒作為台灣最大非外資的媒體代理商，相較於其他外商公司，公益慈善的步伐，更貼近台灣這片土地。

22年的公益心，林逢春始終如一，將繼續親自攜手宏將傳媒的員工們，持續用「全員公益」決心，讓需要幫助的角落，能夠改變成真。

「把愛傳遞出去」是宏將傳媒的創辦人林逢春初心，相信「愛」可以像蒲公英一樣，在台灣各個需要幫助角落，終能開枝散葉。 圖／謝茜雲攝影

百貨一級戰區的暖心 宏將的公益軟實力

走在台北市百貨一級戰場的信義計畫區，眼花撩亂的精品櫥窗、五光十色的大樓LED燈箱，宛如小小「不夜城」，此區更是廣告商爭取曝光的必爭之地；但定睛一瞧，在台北信義A8的超大電視牆，時不時穿插弱勢公益募款畫面，在絢麗的商業廣場中，成為「最亮」的暖心。

能有精華地段的廣告版位，對於資源不足的公益基金會，可謂難如登天，但令人驚喜的是，許多募款廣告是「免費」曝光，一切源於宏將傳媒的巧思，「只要有資源，能出一份力就出一份力！」林逢春眼神堅定的說。

相信公益不應是口號，而是要付諸行動，對於有需求的公益團體，宏將就釋出廣告公益秒數，過去8年，已有無數的公益基金會，登上台北信義A8的超大電視牆，尤其，當疫情衝擊各行各業、外界捐款開始收傘，此版面的推播宣傳更是最大助力，但這僅是宏將傳媒公益行動一小步。

921地震、SARS風暴、高雄氣爆、普悠瑪事件，每當發生讓台灣人心碎的事件時，林逢春與宏將傳媒員工們，即時提供資源協助，至今累積的捐款，早已超過上千萬。

催生善的循環 「教育」是給孩子最好禮物

從早期連續3年在新莊舉辦公益園遊會、幫助低收入戶，到近年成立蒲公英關懷教育基金專戶、教育基金會，投入南投及新北的偏鄉教育，讓「惜福」成為孩子生命過程中的重要養分，是林逢春的信念。

回憶當初籌辦公益園遊會，林逢春說到，當時號招許多客戶夥伴共襄盛舉，讓員工攜伴家人一起參與擺攤，提供各式各樣的食物及服務，每次至少擺出30攤位、平均幫助5、6000低收入戶。

宏將傳媒長期投入公益，董事長林逢春經常收到孩子回饋的感謝卡片，每一張卡片都是讓他持續傳遞愛心的重要動力。 圖／宏將傳媒提供

宏將雖然是媒體產業、沒有實質商品，但最堅實的公益能量，就是累積許多理念相近的客戶，從「全員公益」理念，打造堅實「公益網絡」。

「當時一起參與的客戶夥伴，有萬安（生命），許多人好奇能提供什麼物資？就是棉被啊！」林逢春認為，任何人都能付出心力，只要彼此互相扶持，一起做一樣的事，就能形成善的循環。

每次的公益園遊會，林逢春也一定牽著自己兒子，「因為這是很好的教育，你在幫助人的同時，也在教育你的下一代，看著大人如何回饋社會，長大後也要記住「惜福」的心。」

而偏鄉孩子的教育，已是宏將傳媒近年的關注重點，從2019年成立蒲公英關懷教育基金專戶後，開始深耕南投的偏鄉小學，深知數位趨勢、捐助學校電腦、設置課輔班。2021年成立基金會，也將此模式複製到新北市。

與中信兄弟棒球隊淵源至深的林逢春，也關心偏遠學校球隊，回憶有次邀請十幾個學校看中信兄弟打球，一部7人小巴士打開，一堆孩子坐在裡面，讓林逢春相當不忍更擔心安全。所以他日後透過蒲公英關懷教育基金專戶，認捐新豐國小棒球隊交通車，讓孩子們可以安全無虞地參加比賽。

22年淬鍊的「全員公益」 要拋磚引玉與台灣心貼心

「獨居老人、隔代教養、偏鄉教育、新住民二代，台灣還有很多需要被關注的議題，但我們還能多做些什麼？」在林逢春口中振振唸出的內容，都是社會當前迫切需要被解決的課題，也凸顯在媒體圈打滾22年磨練出的敏銳觀察。

台灣媒體廣告產業競爭，攤開媒體代理商名單，幾乎都是國際外資為主，宏將傳媒成為最大的非外資媒體代理商，相較於其他同產業的業者，公益的心更「細膩」，也理解台灣最需要被點亮的角落。

林逢春懷著行善理念，帶領宏將傳媒「全員公益」，願在媒體產業中做拋磚引玉的台灣企業。 圖／宏將傳媒提供

22年前，林逢春與員工、客戶夥伴，就開始默默做公益行動，即便當時台灣還沒有「企業社會責任」概念，卻早已經在做「取之於社會、用之於社會」的善舉。

當被問到過往許多公益行動，好似都默默低調時？「因為為善不欲人知！」是林逢春回應的第一句話，但疫情衝擊百工百業，也讓他不禁開始反思，當更多社會議題需要被解決，「做善事不是不讓人知道，而是大家一起做，才更有意義、更有力量」。

讓「愛」像蒲公英 在需要幫助的角落開枝散葉

「當時我們想到要創辦傳媒，本業是把資訊傳遞出去，就決定把LOGO設計成蒲公英。」林逢春當年創辦宏將傳媒，賦予了這份意象，如今這股暖心，也傳承到蒲公英關懷教育基金專戶及基金會上，把愛傳遞出去。

長期深耕南投後，獲得許多偏鄉學校的迴響，林逢春與宏將傳媒員工們，開始把這套公益模式，在新北市繼續發揚，先是與市府教育局接洽，了解需要幫助的弱勢學校與家庭，並在疫情期間，提供學生防疫包。

台灣仍有許多社會議題，可能一時半刻無法解決，但如同林逢春始終相信的理念，當越來越多夥伴，成為宏將「全員公益」的行列，讓「愛」就可以像蒲公英一樣，飄向台灣各個需要幫助角落，終能開枝散葉。