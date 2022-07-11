eMOVING攜手阿瘦集團 保障「行」動生活

電動自行車可以到鞋店買，中華車開發新通路，今夏eMOVING與阿瘦皮鞋合作，以全新的異業銷售通路，帶動耳目一新的整合服務體驗，即日起可至阿瘦皮鞋96家協銷門市與9家展車門市選購Shine(前膝置物盒版本)或Bobe電動自行車，本月購車再加贈資生堂頂級萬元保養組。

中華汽車旗下的 eMOVING以業界高標品質檢測的造車規格提供安全保證、安心騎乘的電動二輪車。阿瘦皮鞋的極致製鞋工藝，結合運具與鞋履多元產品攜手 eMOVING保障你的「行」動生活 。

電動自行車正夯，因免駕照、免加油、免燃料稅等優勢，深受各年齡層消費者喜愛， eMOVING提供安全有保障的電動自行車產品，車身小巧輕盈不含電池僅有40公斤，可攜式鋰電池更提供2年保固，同時支援多元充電方式：包括將電池帶回家充電，或透過車輛直接充電，滿足不同使用情境的需求，且每次充滿電僅需1.87元，成為經濟實惠的交通選擇。eMOVING的電動自行車更通過1萬8千公里耐久、耐震動、衝擊、過放電、循環壽命、車體摔落、涉水等七大測試，品質有保障，因應11月1日電動自行車領牌新法上路，未來領牌也不用擔心。

現在可於阿瘦皮鞋96家協銷門市與9家展車門市選購Shine或Bobe電動自行車。Bobe造型簡約時尚，採用歐規35W高亮度頭燈，讓出入安全好行。Shine阿瘦專屬特仕款備有前置物盒，搭配優雅流線車身，讓美學與實用性兼具!本月在阿瘦門市購車，再贈資生堂頂級萬元保養組。