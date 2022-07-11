國產署推光電、文資標租各一宗 8月開標

財政部國產署今（11）日表示，日前已公告推出一宗標租光電，位於彰化縣社頭鄉，面積0.6公頃，預計8月3日開標。這塊國有地過去曾有業者申請採委託經營模式開發光電，但後來無疾而終，因此改採標租方式釋出，除此標的外，下半年還會有一批光電標租，目前各分署仍在盤點中。

國產署副署長游適銘表示，此次標租光電土地是位於彰化縣社頭鄉月眉段960及975地號國有土地，面積合計約0.6公頃，使用分區及使用地類別為山坡地保育區交通用地，臨路且日照充足，實屬優良標的。

根據招標公告，投標設備裝置容量的下限容量，不低於基本設備裝置容量623峰瓩（kWp）、上限容量不超過1,557峰瓩（kWp）；回饋金比率則不得低於3%。

游適銘表示，配合光電政策，在不影響保育及無公用前提下，國產署提供申請開發（委託經營）、共同改良利用及標租等多元方式，釋出國有土地設置太陽光電設施。

國產署統計，截至今年6月底，共已標租20案、委託經營18案及共同改良利用已招商兩案，合計40案約612公頃國有土地，發電量可達498MW，其中367MW已併網發電。

此外國產署也首度推租文資標租案，為文化景觀「陽明山美軍宿舍群」其中一棟國有地，門牌為北市士林區建業路2號，房屋面積約94坪，土地面積約338坪，鄰近陽明山國家公園，環境清幽。

國產署表示，投標人參加投標應依投標須知擬具企劃書，載明投標人專業能力及相關經驗、文資修復再利用及管理維護規劃構想等內容，在今年8月5日開標（資格標），審查結果若有符合資格者，再由標租機關、文資主管機關及專家學者等組成之評選會評選出得標人；得標人簽訂租約後，應依文資主管機關訂定之文化景觀保存維護計畫辦理修復再利用等事宜。

國產署北區分署也將於7月20日、25日下午2時30分至4時30分開放看屋，歡迎有意投標者至現場參觀。

國產署進一步說明，標租光電及文資係一般國有非公用不動產標租以外，配合光電政策或文資特性而制定之標租機制，投標人均需具備一定專業及經驗條件。其中標租文資是首次公開辦理，期待對文資保存維護有興趣之專業人士參與投標，共同努力達成文資不閒置，並經活化利用後能讓更多民眾親近體驗文資之美。