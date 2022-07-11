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統一超6月、第2季、上半年營收同步創歷史同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN於「i預購」、「i划算」雙平台提供多種規格原果及精緻高檔水果禮盒預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於「i預購」、「i划算」雙平台提供多種規格原果及精緻高檔水果禮盒預購。圖／7-ELEVEN提供

統一超（2912）公告6月營收239.5億元，較去年同期增加17.86%，單月營收、第2季營收及上半年營收，皆突破同期歷史新高紀錄。台灣7-ELEVEN透過實體門市、線上通路整合運用，掌握換季需求，帶動鮮食、咖啡類別營收成長超過30%；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活、樂清、統一百華等，表現卓越並貢獻營收成長。展望後勢，統一企業（1216）集團在亞洲的7-ELEVEN邁向第一萬店，且進入第3季夏日旺季，營運動能積極向上。

7-ELEVEN打造跨通路、跨品牌的OPEN POINT生態圈，會員數逼近1,500萬，持續藉由會員、點數、支付架構可跨通路使用的數位消費工具，2021年開啟APP人次更高達35億，會員活躍度並以雙位數穩定成長。

7-ELEVEN線上線下合力搶攻618年中購物節商機，「i預購」線上平台掌握居家宅食經濟，同步結合年中購物節精選專櫃美妝保養、3C生活家電、生活用品等祭出超殺優惠助攻業績成長；門市預購則掌握夏季體感及外出旅遊商機，推出露營用品、涼夏家電等，推出知名人氣肖像商品持續熱銷，帶動相關業績成長超過1成。

此外，掌握換季食飲商機，帶動壽司、鮮食麵、沙拉等類別業績提升，7-ELEVEN 6月自有鮮食品牌「星級饗宴」持續引領話題風潮，攜手國際五星飯店、米其林星級餐廳名廚推出西式和泰式口味的「星級超商料理」；適逢夏季水果盛產，亦強化蔬果飲食提案，積極拓展線上銷售管道，於「i預購」、「i划算」雙平台嚴選多種規格在地蔬果預購，整體鮮食類別成長超過3成。

夏日高溫商機，進入飲品熱銷旺季，結合超人氣名店跨界聯名獨家飲品，「國際啤酒節」登場，眾多沁涼飲料就近買，帶動成長1成；CITY系列飲品深耕精品咖啡培養忠實客群，行動隨時取、單筆加價購的檔期活動，推出多樣化優惠，帶動成長近4成。7-ELEVEN並發揮「綠實力」，提早響應環保署新法規，6月15日起自帶飲料杯現折5元、6月世界雨林日加碼限時三天現折7元，使用自帶杯比例已較6月前兩週成長約3成，預計年底前將達500店展開循環杯服務，架構可持續發展永續生態圈。

邁入7月，酷暑商機帶動消費需求，統一企業集團7-ELEVEN亞洲一萬店的「亞萬門市」將於台南正式開幕，結合門市及關係企業推出各式優惠活動，並積極掌握暑期出遊、七夕、中元及中秋預購商機，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，成為生活型服務平台，滿足各式消費需求。

營收 統一企業 生態

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