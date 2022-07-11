乾杯6月營收年增九成、上半年創新高 Q3拚開四新店

乾杯（1269）公告6月合併營收2.57億元，年增90.33%、月增25.23%，累計上半年合併營收15.92億元，年增14.22%，創歷史同期新高。乾杯表示，去年同期全台餐飲禁內用、比較基期低，加上展店效益支撐，帶動成長。

乾杯表示，6月兩岸餐飲市場復甦、營運同步回升。其中，台灣事業因疫情降溫、民眾邁入病毒共存「防疫新生活」逐漸恢復生活，使人流回溫，以及老乾杯嘉義耐斯王子店展店效益挹注，開幕半個月來客超過2,000人的亮眼表現，使台灣事業6月營收月增31%；中國大陸事業迎接上海漸進式解封，上海地區店鋪營收雖翻倍成長，但整體市場仍受疫情反覆干擾及防疫政策限制下，人流緩步回溫，中國大陸事業6月營收月增11%。

此外，因應疫情干擾，電商事業「乾杯超市」接連推出「日本和牛免運防疫箱」、「乾杯燒肉組X飛利浦氣炸鍋聯名組合」、「年中慶促銷」等各式活動吸客，加大力道搶攻居家料理市場，成功拉抬單月營收月增44%，為集團助攻業績。

今年上半年兩岸同受疫情影響，中國大陸疫情在深圳、北京、上海多點爆發、影響營運，尤其第2季上海全區域長達2個月防疫管控、店鋪全面停業大幅重創營收，既存店表現相較去年同期年減43%；台灣在尚未恢復無疫情干擾的水準下，自4月本土疫情再度升溫，民眾防疫意識高，使外出人流大幅衰減影響營收。而因去年同期台灣長達77天「餐飲禁內用」防疫政策及中國大陸動態清零影響，比較基期低，加上兩岸整體相較去年同期增加17間展店效益挹注，使營運表現相對有撐，創歷史同期新高。

展望後市，兩岸同傳佳音，台灣疫情降溫、用餐人潮明顯回籠，加上7月政府祭出國旅補助促進民眾外出消費，有望持續帶動商圈人流回升；中國大陸事業迎接上海有序恢復堂食，雖整體營運尚依各地區防疫政策限制接客數等規範，但民眾需求熱絡，盼穩步回溫帶動營收強勁反彈。

乾杯集團看好餐飲下半年市場，今年上半年已展7間分店 ，包括台灣6間、中國大陸1間，第3季台灣再展黑毛屋台南三井店、老乾杯天母店、乾杯新莊宏匯店、黑毛屋新莊宏匯店4間新店。下半年迎接燒肉年度「中秋」大檔及多個節慶檔期，在人潮持續回溫的帶動下，展店效益有望逐季顯現。電商事業也將與超商通路合作鋪貨拚銷量，透過多元管道有望「烤」出佳績，肉品外販事業亦有望受市場回溫追求成長。