巨生醫、中化、蘇州瑋琪三方合資 成立吸入劑型公司

巨生醫（6827）與中化（1701）今（11）日共同宣布，與蘇州市瑋琪生物科技公司共同簽署協議成立合資公司Trium Therapeutics Co., Ltd. ，以下簡稱 Trium），巨生醫預計出資60萬美元（約新台幣1790萬元）將持有Trium公司30%股權、中化持有40%股權，而瑋琪則持有30%股權；董事長及總經理將分別由中化與巨生醫派任。

巨生醫表示，新成立的Trium公司專注於吸入劑型的新劑型新藥開發，近年來各藥廠尋找非侵入性投藥途徑（如：鼻腔或肺部），提升病人服藥的便利性與舒適度，並增加主成分的身體可利用率，成為當前製劑開發的熱門領域，亦為三家公司合資成立Trium的主要研發目標。

根據專業研究機DATA BRIDGE構調查報告，預計到2027年吸入器市場規模將達到421億美元，年複合成長率達5.87%，主要在於患者透過吸入製劑將藥品吸入肺部，藉著肺部接觸面積大且布滿許多微血管的特性，讓藥品主成分迅速被吸收，可大幅提升藥物使用的便利性與治療效果，加上吸入劑型的使用方式簡單方便，吸入劑型的相關應用可望在未來幾年持續蓬勃發展。

巨生醫表示，本次合作案中，巨生醫將以改良藥物傳輸技術的新劑型新藥的專長優勢，透過奈米平台技術開發各種吸入製劑藥物之劑型，規劃執行相關動物實驗與人體臨床試驗；中化擁有生產GMP的藥廠與海內外銷售通路，未來將負責臨床試驗所需藥品之量產、製備與未來藥品上市後行銷；而瑋琪是中國霧化醫材公司，除了提供吸入劑型所需之器械，並提供吸入劑型藥物開發所需之技術資訊。

巨生醫王先知總經理表示，Trium Therapeutics 結合了巨生醫的奈米劑型技術，瑋琪獨特的霧化器材設計與製造技術，與中化集團的藥物開發與製造能力，三方的結合，建立了堅強的技術與業務基礎，未來必定能為病患帶來更多有效安全好用的藥物產品，巨生醫很榮幸有機會與兩家優秀的公司在吸入製劑領域發展上一同努力。

中化吳志庸總經理表示，口服劑型開發與生產相關技術已相對成熟，並為學名藥廠廣泛應用；如何拓展特殊治療途徑，開發治療新領域，跳脫口服速效及長效製劑的治療限制，成為製藥業下一階段的發展核心。本合作案結合巨生醫特殊劑型開發、瑋琪吸入裝置的技術與中化製藥的量產與品質管控能力，將成為台灣製劑廠跨入新藥研發的典範。

Trium目前已經完成候選藥物與適應症的篩選，以及初步的動物試驗，未來將依規劃時程進行相關藥品的安定性試驗、放大、GLP動物試驗與臨床一期試驗等研發進程，期為醫藥便利性與治療效果，一同貢獻心力。