2022台灣仲夏旅遊節開跑 陪你清涼玩一夏

交通部觀光局所主辦「2022台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festival」今（11）日於台北松山文創園區舉行記者會，現場揭示「台灣仲夏旅遊節」品牌名稱和LOGO。今年活動以「清涼」、「消暑」、「涼品」為活動主軸，串聯整合台灣13個國家風景區與14個縣市共27項夏日特色旅遊活動，並與產業跨界結盟合作，以更全面和多元的主題，讓民眾感受台灣夏季的旅遊魅力，期許能捲動台灣夏季觀光熱潮，帶動周邊產業發展，型塑台灣夏日節慶活動新品牌。

觀光局副局長林信任表示，夏天是戶外旅遊盛行的季節，台灣得地理位置的優勢，同時擁有美麗的海岸風光，以及廣闊山林景緻。今年特別整合全台夏季旅遊資源，打造「台灣仲夏旅遊節」系列活動，讓民眾無論想要清涼或消暑，在台灣旅遊，就能同時體驗不同主題的遊程。

系列活動涵蓋了清涼的水上活動、海洋音樂會、沙雕藝術，以及消暑的生態旅遊、文化體驗。金鐘獎行腳節目主持人廖科溢擔任此次活動代言人，在會中也特別分享台灣旅遊經驗，台灣各地都有在地特色的消暑涼品，例如阿里山冷泡茶和愛玉、雲嘉南的牛蒡茶、馬祖的藍眼淚特調、澎湖風茹茶、東部海岸的台11手工啤酒、東北角和北海岸的石花凍、茂林的吉拿富小米粽和仙草凍…等，還有各式冰品，也都是夏天當季旅遊不可錯過的美食。

林信任說，「2022台灣仲夏旅遊節」27項系列活動主場活動–「雲嘉南鹹味浪潮台灣仲夏之夜音樂會」將於7月16日在台南馬沙溝海水浴場登場，現場營造濱海休閒度假氛圍，海水浴場區更是親海戲水、游泳的好去處，晚上則邀請當紅流行歌手現場演唱。東北角的福隆海水浴場正在進行福隆生活節、高雄旗津海水浴場也推出旗津黑沙玩藝節，都是夏季國人更容易親近海洋的地點。觀光局同時特別規劃了「仲夏快閃活動」，以夏日吃冰趣、沙灘遛風箏、陽光啦啦隊以及水漾泡泡秀等方式，配合13個國家風景區管理處夏季活動，現場與民眾互動分享夏季旅遊的樂趣。還有拍照打卡抽獎活動，凡於台灣仲夏旅遊節任一系列活動拍攝照片、打卡，就有機會抽中Gogoro VIVA KEYLESS電動車。