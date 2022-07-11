星宇航空攜手知名酒吧及咖啡潮牌 讓旅客體驗微醺感覺

星宇航空自6月份起，為配合A330執飛，全航線服務再升級，將供應由Bar Home及Bar TCRC主理人黃奕翔(阿翔)與星宇航空共同打造的五款機上特調。此外「一街咖啡」將同步於A330neo商務艙端上新咖啡口味，全機隊經濟艙也可品嚐到香醇咖啡。另今年夏季全新口味蜷尾家限定冰品也將於機上登場，星宇航空自開航起即不斷與超強台灣在地品牌跨界合作，積極迎接疫後旅遊潮，要讓全球旅客體驗來自台南的精品職人級匠心獨具的飲品及冰品。

星宇航空自開航以來，獨創的機上調酒星宇特調「湛藍宇宙」廣受粉絲喜愛，此次邀請來自台南Bar Home及Bar TCRC的主理人黃奕翔，以台灣在地素材研發出五款別具特色的機上調酒，包括台灣的琴酒、VDS胡蘿蔔汁、碧螺春茶及各式各樣的烈酒香料，希望能藉由調酒把台灣的特色分享給全球的旅客們，讓旅客搭機時也能享受如酒吧直送機上的特調服務。

五款機上特調將依不同航程及艙等提供：「湛藍宇宙2.0」以藍天為發想，特別選用台灣在地琴酒及乳酸飲料，用酸甜乳酸的口感搭配琴酒的特殊氣息，讓旅客體會翱翔在空中的感覺。「紅海凱撒」則以經典調酒血腥凱撒作為靈感，但是酒底的蛤蠣汁變成了蘿蔔汁，黃奕翔挑戰把凱撒大帝血腥的模樣變成人人愛吃的凱撒沙拉。「星空莫西多」採用田納西的威士忌取代萊姆酒，加入各式蔬果調製成一款清爽的調酒，希望能幫旅客調適高壓的不適感。「銀河碧螺春」結合碧螺春茶的茶香及琴酒的芬芳，再加上蘇打水，讓整體層次更為豐富，把台灣茶清新宜人的滋味帶到空中。而「夏日洋甘菊」就如其名，加入了洋甘菊、鳳梨、蘋果，希望帶給旅客炎炎夏日的感覺以及台南人盛夏的熱情。

Bar Home為台南另一指標性酒吧Bar TCRC的二店，Bar TCRC曾兩次獲得亞洲50大酒吧的殊榮，為南部酒吧的靈魂代表之一，而Bar Home更是以老屋酒吧為特色，翻玩各式創意調酒。主理人黃奕翔擅長運用台灣在地蔬果搭配各式烈酒香料，透過傳統技法融合分子、蒸餾、離心等技法，創作充滿獨具風格的調酒。這次聯名中也延續了星宇講究的五感服務，讓旅客透過味覺體驗機上微醺氛圍。

除了機上特調，星宇航空也再度與台南咖啡潮牌「一街咖啡」合作，將一街咖啡服務延伸至A330neo商務艙。星宇航空全航線目前已於經濟艙提供中深焙「宏都拉斯和巴布亞新幾內亞」咖啡豆，此款為一街咖啡主理人郭柏佐團隊操刀設計，除了咖啡豆的品質及風味，更細心考量於高空中艙壓對於旅客感官的影響。

A330neo商務艙則將供應來自「中南美洲的水洗與日曬」咖啡豆。同樣的，此款機上限定口味由主理人郭柏佐帶領團隊設計，咖啡整體口感層次豐富，在香醇苦甜的黑巧克力韻味中，夾帶著桃子與芒果乾的香酸甜，最後停留在喉頭的甘醇尾韻，讓人不自覺地接著啜飲下一口。

星宇航空與一街咖啡的合作契機源自於星宇航空董事長張國煒至台南出差時，因緣際會造訪一街咖啡並對其咖啡品質及職人精神讚賞不已，決定將這份好味道帶上飛機，讓全世界的旅人都能在機上品嚐一口來自台南的香濃咖啡。

此外，機上甜點蜷尾家也將於7月1日起於航程3.5小時以上之航線推出全新口味「紅烏龍焦糖脆脆」。此款口味延續蜷尾家設計主軸「台灣茶」，希望以紅茶重發酵產生的熱帶水果香，加上烏龍茶重烘焙帶來渾厚的茶韻，搭配法國海鹽焦糖脆脆，把台灣人好客且充滿人情味的濃厚情感分享給搭乘星宇的旅客們，讓所有旅人們都能品嘗具有台灣特色的冰淇淋。

星宇航空表示，看好疫後旅遊業全面復甦，因此積極布局打造全新機上精品服務，令旅客再次重溫搭飛機的美好時刻。星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、福岡、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，預計在未來陸續交機後，將開啟更多新航點，共創更多屬於你我的回憶。

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