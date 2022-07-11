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王品6月營收年增逾四成 台灣擺脫疫情陰霾、大陸仍低迷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
王品首個韓式品牌「初瓦」。圖/王品提供
王品首個韓式品牌「初瓦」。圖/王品提供

王品（2727）今（11）日公布6月合併營收12.4億元，月增9.89%、年增41.6%。其中，台灣事業群營收9億元，擺脫疫情陰霾，創8年同期新高，月增12.01%、年增144.86%。大陸事業群營收3.4億元，月增4.75%，受持續至6/28的上海內用禁令影響，年減32.48%。

觀察王品台灣6月表現，月初已回復八成五業績且逐周攀升，顯示民眾消費信心日漸回穩，隨著暑假接近、消費力出籠，第五周業績強勢成長近兩成，帶動6月整體營收創8年同月新高。其中燒肉吃到飽品牌「肉次方」，在千萬營收水準下，兩家門店迎來8~10%的成長，台中文心崇德店業績也打破品牌單月歷史紀錄。

本土疫情升溫期間，王品集團仍按原訂計畫布局市場，6月高價鐵板燒品牌「夏慕尼」進駐台北大直商圈，以精緻餐點與服務強攻星級餐廳戰區；燒肉品牌「Oh my!原燒」為拓展年輕客源，僅花3個月就完成17店品牌轉型。

展望7月，王品集團將跨足全新餐飲品類，推出韓式料理新品牌「初瓦」，與和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，合開複合式門店、進駐西門町商圈。分析王品集團近兩年拓點策略，包含「肉次方」、「尬鍋」、「初瓦」等品牌首店都選擇插旗西門町，除了因近兩年受疫情影響，商圈釋出不少好點位外，也符合王品集團近年積極搶攻大眾、年輕市場的策略。

王品集團 營收

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