書寫在地議題 紀州庵校刊競賽辦工作坊教Know how

紀州庵文學森林2018年起舉辦高中校刊競賽，今年邁入第五屆「新一代 字掘力」，共吸引全台51所高中職參賽；長年推動「社區一家」計畫的信義房屋除連5年贊助該項競賽，上屆起更支持增設「信義房屋在地關懷獎」，希望鼓勵青年學子以文字力量關心家鄉的人事物。15日頒獎典禮前，主辦單位連3天舉辦編輯人工作坊，邀請出版人和媒體人分享如何從地方關懷、地方議題出發編採文章，每一場次都獲得數十位青年熱烈迴響。

信義房屋2004年起推動「社區一家」，2015年啟動第二個十年的「全民社造行動計畫」，希望喚起各界對社區營造的關心、號召社會大眾參與公共事務，成為台灣永續發展利基。在這樣的初衷下，信義房屋也向下扎根，透過贊助紀州庵高中校刊競賽，並增設在地關懷獎，鼓勵學子關心家鄉的人事物。

今年第五屆競賽「新一代 字掘力」8至10日編輯人工作坊也安排7堂課程，圍繞地方關懷、地方議題，希望加深青年學子編輯校刊時針對編採地方議題所需的知識與能力，包括地方議題採訪、人物專訪、如何創生地方刊物等，同時也安排實際到萬華區進行在地走讀體驗，講師群則包括作家林立青、作家唐墨、地方刊物創辦人謝爾庭、記者房慧真、詩人許赫、平面設計師黃子欽、插畫家編輯小姐Yuli。例如唐墨在課程中以台灣目前幾個重要的宗教遶境為例，分享田野調查怎麼進行，包括問卷調查、深度訪談等。

而15日頒獎典禮中，將從參賽的51所全台各地高中職學校中，選出「信義房屋在地關懷獎」優勝與佳作。紀州庵文學森林指出，地方刊物近年日益蓬勃發展，透過透過在地關懷獎，希望讓各地的發展與文化，加入青年視角的關注。

此外，主辦單位亦將自15日起，為期一個月以實體展覽方式，展出各校校刊作品，同時也規劃線上展示及人氣投票，讓更多讀者和社會大眾了解新一代的思維與創作，如何藉由紙本刊物加以呈現。