中鋼Q2營收1,336.3億元創同期新高 6月合併營收月增3%
中鋼（2002）自行結算6月合併營業收入為447.4億元，月增3%；第2季合併營收1,336.3億元，今年上半年累計合併營收2,488.4億元。
中鋼表示，6月合併鋼鐵事業銷售量雖微幅減少，惟遞延出貨致銷售價格仍微幅增加，另因合併營建工程收入與貿易收入增加等綜合影響，6月較5月營收增長3%。
中鋼今年合併營收因俄烏戰爭爆發後，國際鋼鐵供應出現缺口，今年3、4月下游用鋼產業追補庫存，推動鋼價一波漲勢及原料成本支持，故今年上半年較去年同期營收增長17%；今年第2季營收亦較第1季增加16%，皆創中鋼2013年度實施合併財報以來當季及同期新高紀錄。
中鋼說，雖隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，歐美鋼市急速降溫訂單急凍，加上受大陸鋼材出口報價急挫影響，亞洲鋼價全面加速著底。但近期大陸鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號及原料成本支撐下，下半年鋼價可望觸底反彈。
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