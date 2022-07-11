宏亞：部分巧克力和餅乾商品調漲8至20元

宏亞（1236）針對漲價，發出聲明表示，此次原物料上漲潮，針對大部分品項仍持續自行吸收成本，惟部分品項如「迷你乳加、巧菲斯」等，不得已微調，迷你乳加漲幅約20%，巧菲斯漲幅約10%，已於6月底前調整完畢，如巧菲斯10入裝由80元調整至88元，迷你乳加320g由125元調整至145元，相關品項實際售價則依最終通路價格為準。

宏亞表示，公司多年來致力於提供消費者優良品質的國民零食，以大量採購、以量制價的方式提供消費者物美價廉的商品，旗下產品價格亦相對坊間平價許多。

惟因近年受新冠疫情及航運影響，原物料持續大幅上漲，宏亞食品持續優化相關成本，避免將漲幅直接反應在食品售價上，造成消費者負擔。惟無奈從包材成本及各類原物料如：油、蛋、麵粉、糖、奶油、花生、可可等均全面上漲。

此次原物料上漲潮，宏亞食品針對大部分品項仍持續自行吸收成本，惟部分品項如「迷你乳加、巧菲斯」等，不得已忍痛微調，迷你乳加漲幅約20%，巧菲斯漲幅約10%，並已於6月底前調整完畢，如巧菲斯10入裝由80元調整至88元，迷你乳加320g由125元調整至145元，相關品項實際售價則依最終通路價格為準。